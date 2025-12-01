أمريكا توافق على صفقة محتملة لبيع معدات دعم طائرات هليكوبتر للسعودية بمليار دولار

أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الاثنين إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات دعم لطائرات هليكوبتر عسكرية والتدريب عليها ومعدات ذات صلة للسعودية بقيمة تُقدر بمليار دولار.

وأوضح البنتاجون في بيانين منفصلين أن هذين الصفقتين تشمل طلبات شراء قطع غيار، بالإضافة إلى خدمات تدريب جوي لأسطول الطائرات الهليكوبتر التابع لسلاح طيران القوات البرية الملكية السعودية.

