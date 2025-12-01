The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أمريكا توافق على صفقة محتملة لبيع معدات دعم طائرات هليكوبتر للسعودية بمليار دولار

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الاثنين إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات دعم لطائرات هليكوبتر عسكرية والتدريب عليها ومعدات ذات صلة للسعودية بقيمة تُقدر بمليار دولار.

وأوضح البنتاجون في بيانين منفصلين أن هذين الصفقتين تشمل طلبات شراء قطع غيار، بالإضافة إلى خدمات تدريب جوي لأسطول الطائرات الهليكوبتر التابع لسلاح طيران القوات البرية الملكية السعودية.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية