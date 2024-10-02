أوستن يؤكد لإسرائيل أن أمريكا في “وضع جيد” في مواجهة إيران

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واشنطن (رويترز) – تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، بعد ساعات من الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، وقال إن واشنطن “في وضع جيد” للدفاع عن مصالحها في الشرق الأوسط.

وأطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل ردا على حملتها العسكرية في لبنان التي قتلت المئات وشردت أكثر من مليون شخص.

وقالت إيران لاحقا إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى، ما لم تحدث استفزازات أخرى. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في إسرائيل ووصفت واشنطن هجوم إيران بأنه غير فعال.

وتعهدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على طهران مما يصعد المخاوف من حرب أوسع نطاقا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان بعد مكالمة أوستن مع جالانت “أكد الوزير (أوستن) أن الولايات المتحدة لا تزال في وضع جيد للدفاع عن أفراد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في مواجهة التهديدات من إيران والمنظمات الإرهابية المدعومة من إيران”.

وقال أوستن في منشور منفصل على إكس “عبرت أنا والوزير عن تقديرنا المتبادل للدفاع المنسق عن إسرائيل في مواجهة نحو 200 صاروخ باليستي أطلقتها إيران والتزمنا بالبقاء على اتصال وثيق”.

وصعدت إسرائيل حملتها العسكرية في لبنان في الأيام القليلة الماضية، حيث شنت عمليات تقول إنها تستهدف مقاتلي جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

كما تشن إسرائيل حربا في قطاع غزة أعقبت هجوما داميا شنه مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع في مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح جميع سكانه تقريبا وأدى إلى أزمة جوع هناك.