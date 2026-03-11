إخلاء مكاتب سيتي وستاندرد تشارترد في دبي وإتش.إس.بي.سي يغلق فروعه في قطر

reuters_tickers

5دقائق

دبي/لندن 11 مارس آذار (رويترز) – قالت مصادر اليوم الأربعاء إن سيتي جروب وستاندرد تشارترد شرعا في إخلاء مكاتبهما في دبي وإبلاغ الموظفين بالعمل من المنزل في إطار تشديد البنوك لإجراءاتها الاحترازية عقب تحذير إيراني من استهداف بنوك تتعامل مع الولايات المتحدة أو إسرائيل في المنطقة.

وأظهرت مذكرة أرسلت للموظفين واطلعت عليها رويترز أن سيتي جروب، وهي مجموعة مالية أمريكية عملاقة، أبلغت موظفيها بأن عليهم إخلاء مكاتب في مركز دبي المالي العالمي وفي حي عود ميثاء والعمل من المنزل لحين إشعار آخر.

وقال متحدث باسم البنك إنه مستمر في اتخاذ إجراءات للحفاظ على سلامة الموظفين وإن لدية خطط طوارئ لضمان استمرارية الأعمال.

ولستاندرد تشارترد، وهو بنك بريطاني مقره لندن، وجود كبير في الإمارات حيث أصبحت دبي مركزا ماليا عالميا يضم بنوكا رائدة بما في ذلك جيه.بي مورجان وإتش.إس.بي.سي بالإضافة إلى شركات محاماة ومديري أصول.

وأحجم متحدث باسم ستاندرد تشارترد عن التعليق.

ووفقا لإشعار للعملاء، أغلق بنك إتش.إس.بي.سي جميع فروعه في قطر حتى إشعار آخر.

جاءت تلك الإجراءات بعد أن قال متحدث باسم مقر قيادة خاتم الأنبياء العسكري اليوم الأربعاء إن إيران ستستهدف مصالح اقتصادية ومصرفية مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة بعد هجوم على بنك إيراني.

وذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء أن بناية إدارية تابعة لبنك سبه، أحد أكبر البنوك العامة في إيران وله صلات تعود لوقت طويل مع الجيش، تعرضت للاستهداف خلال الليل في طهران.

ويعمل العديد من موظفي الشركات الأجنبية والمحلية من منازلهم في أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، والتي دفعت طهران إلى إطلاق صواريخ على أهداف في أنحاء الشرق الأوسط، مما تسبب في أضرار وخسائر في الأرواح في منطقة الخليج واضطرابات في حركة السفر الجوي.

* مكانة دبي

تسببت الحرب في الشرق الأوسط في خفوت بريق دبي وتراجع جاذبيتها لعالم الأعمال بعدما عرفت بأنها أكثر مركز اقتصادي يعتمد عليه في المنطقة، مما أثار مخاوف من هروب رؤوس الأموال واضطرار الشركات لتسريح عمالة أو لنقل المقرات، وفقا لما أشارت له رويترز الأسبوع الماضي.

وساهم إنشاء مركز دبي المالي العالمي عام 2004 في انطلاق جهود دبي لجذب الشركات المالية.

وبنهاية عام 2025، كان المركز يستضيف أكثر من 290 بنكا، و102 صندوق تحوط، و500 شركة لإدارة الثروات، و1289 شركة عائلية.

وتظهر إفصاحات من ستاندرد تشارترد أنه يحقق ما يقرب من ستة بالمئة من إجمالي الدخل في الإمارات. وزاد البنك من وجود كبار المديرين التنفيذيين في المنطقة في السنوات القليلة الماضية.

ويظهر موقع البنك أن روبرتو هورنويج الرئيس التنفيذي لبنكها الاستثماري مقره في دبي، مما يجعله أحد أكبر المسؤولين الماليين في القطاع المصرفي العالمي في المنطقة.

وأحجم هورنويج عن التعليق عبر متحدث باسم البنك.

وقال جورج إلهيدي الرئيس التنفيذي لبنك إتش.إس.بي.سي، يوم الاثنين إن “قناعة البنك بأساسيات مجلس التعاون الخليجي ومستقبله لم تتغير”، في بعض التعليقات الأولى من رئيس بنك دولي حول الأزمة المتنامية.

وذكر إتش.إس.بي.سي في بيان اليوم الأربعاء عن موظفيه في دبي “تظل سلامة زملائنا وعملائنا على رأس أولوياتنا… ونتبع بنشاط الإرشادات الحكومية إلى جانب خططنا الداخلية لإدارة ترتيبات العمل… ونقوم بتوصيل نصائح السلامة إلى زملائنا حسبما تقتضي الضرورة”.

وأحجم متحدث باسم جيه.بي.مورجان عن التعليق.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن موظفي بنك جولدمان ساكس في أنحاء المنطقة يعملون من المنزل ويتبعون تعليمات المسؤولين في كل بلد.

(إعداد سلمى نجم وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )