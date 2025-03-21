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إدانة شخصين في أمريكا بتهمة التخطيط لقتل صحفية بدعم من إيران

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نيويورك (رويترز) – أدين رجلان يقول ممثلو ادعاء أمريكيون إنهما ينتميان إلى جماعة جريمة منظمة روسية بالتورط في مخطط فاشل مدعوم من إيران لقتل معارضة وصحفية بارزة مقيمة في نيويورك.

وأدانت هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الاتحادية يوم الخميس رأفت أميروف (46 عاما) وبولاد عمروف (40 عاما) بخمس تهم، من بينها القتل مقابل أجر، فيما يتصل بالتخطيط لاغتيال مسيح علي نجاد في عام 2022، وهي أمريكية من أصل إيراني وناقدة صريحة لطهران ومعاملتها للنساء.

وقالت إيلينا فاست محامية عمروف إنها تحترم حكم هيئة المحلفين لكنها ستطعن في الحكم. ولم يرد محامو أميروف على طلبات للتعليق.

وكانت هذه القضية جزءا من حملة شنتها وزارة العدل ضد ما تسميه القمع العابر للحدود الوطنية، وهو استهداف الحكومات الاستبدادية للمعارضين السياسيين على الأراضي الأجنبية.

وقال الادعاء إن الحرس الثوري الإيراني دفع لأميروف وعمروف 500 ألف دولار أمريكي مقابل عملية الاغتيال الفاشلة التي استهدفت نجاد التي فرت من إيران عام 2009.

ولم يرد ممثل لبعثة طهران لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق. ووصفت إيران مزاعم سعي ضباط مخابراتها لاختطاف نجاد بأنها بلا أساس.

وقد يواجه عمروف وأميروف عقوبة السجن مدى الحياة عندما يصدر القاضي الأمريكي كولين مكماهون الحكم عليهما في 17 سبتمبر أيلول.

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