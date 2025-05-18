إسرائيل تبدأ عمليات برية جديدة في غزة بعد مقتل المئات‭ ‬

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من نضال المغربي وماي أنجيل

القاهرة/القدس (رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد بدء “عمليات برية واسعة” في مناطق بشمال وجنوب غزة، في تصعيد لحملة جديدة على القطاع الذي قالت السلطات الصحية فيه إن غارات جوية إسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 130 فلسطينيا بأنحائه خلال ليل السبت.

جاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعد أن ذكرت مصادر من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة في الدوحة لم تحرز تقدما يذكر.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المحادثات تتضمن مناقشات حول الاتفاق على هدنة وإطلاق سراح الرهائن، وكذلك مقترحا لإنهاء الحرب مقابل إبعاد مقاتلي حماس ونزع السلاح في قطاع غزة، وهي شروط سبق أن رفضتها الحركة.

يتماشى هذا البيان الإسرائيلي مع تصريحات سابقة صدرت عن مسؤولين إسرائيليين لكن توقيت اجتماع المفاوضين جدد الآمال في أن يبدي الجانب الإسرائيلي بعضا من المرونة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن المحادثات لم تحرز تقدما حتى الآن.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق إلى أنه ما زال بإمكانه تقليص عملياته للمساعدة في التوصل إلى اتفاق في الدوحة. وذكر البيان أن قائد الجيش إيال زامير أبلغ القوات في غزة بأن الجيش سيوفر لقادة البلاد المرونة التي يحتاجون إليها للتوصل إلى اتفاق بخصوص الرهائن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ “ضربة افتتاحية” على أكثر من 670 هدفا لحماس في غزة خلال الأسبوع الماضي دعما لعمليته البرية التي أطلق عليها اسم “عربات جدعون” ويستهدف من خلالها تحقيق “سيطرة عملياتية” على أجزاء من القطاع.

وأضاف أن العشرات من مقاتلي حماس قُتلوا في العملية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 464 فلسطينيا على الأقل قتلوا في الغارات العسكرية الإسرائيلية على القطاع خلال الأسبوع الماضي.

وقُتل ما لا يقل عن 130 آخرين يوم السبت.

وقال خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة لرويترز عبر الهاتف “عائلات بأكملها تم مسحها من السجل المدني بسبب القصف الإسرائيلي”.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة أودت بحياة أكثر من 53 ألف شخص، فضلا عن تدميرها القطاع الساحلي المكتظ بالسكان، مما دفع كل سكانه تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح من منازلهم.

وتمنع إسرائيل دخول الإمدادات الطبية والغذائية والوقود إلى غزة منذ بداية شهر مارس آذار في محاولة للضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، كما أقرت خططا ربما تتضمن السيطرة على قطاع غزة بأكمله والتحكم في المساعدات.

ويحذر خبراء دوليون من احتمال حدوث مجاعة.