إسرائيل تتسلّم أسماء ثلاث رهائن ستُفرج عنهم حماس السبت

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أعلنت إسرائيل الجمعة أنّها تسلّمت أسماء الرهائن الذين سيُفرج عنهم السبت، ضمن سادس عملية تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين حركة حماس في غزة، في أعقاب تهديدات متبادلة بين الطرفين أثارت مخاوف من تجدّد الأعمال القتالية في القطاع الفلسطيني.

وأكدت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحماس، عبر تطبيق تلغرام أنّه سيتم الإفراج عن الرهائن الثلاثة، وبينهم رهينة محتجز لدى حركة الجهاد الإسلامي.

والرهائن هم الإسرائيلي الروسي ساشا تروبنوف والإسرائيلي الأميركي ساغي ديكل حن ويائير هورن.

وقبل ذلك بوقت قليل، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تسهّل عمليات التبادل، أنها “قلقة للغاية” بشأن وضع الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.

وأشارت في بيان عبر منصة إكس إلى أنّ “عمليات الإفراج الأخيرة تعزّز الحاجة الملحة لوصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الرهائن المحتجزين. نحن قلقون للغاية على ظروف الرهائن”.

وقالت “أكدنا باستمرار على وجوب إتمام عمليات الإفراج والنقل بطريقة كريمة وآمنة”.

ومنذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 19 كانون الثاني/يناير أجرى الجانبان خمس عمليات تبادل أسرى.

وخلال عملية التبادل الخامسة في 8 شباط/فبراير أرغمت حماس ثلاثة رهائن على شكر خاطفيهم أمام حشد من الفلسطينيين الذين تجمعوا ليشهدوا إطلاق سراحهم في غزة.

وشكل مظهرهم الهزيل صدمة لعائلات الرهائن، ما دفع اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى دعوة حماس لضمان أن تحترم عمليات التبادل اللاحقة الخصوصية والكرامة.

– غموض بشأن المرحلة الثانية –

وشهدت الأيام الماضية تهديدات متبادلة بين حماس وإسرائيل أثارت جوا من الشك بشأن استمرار الهدنة في قطاع غزة المدمّر جراء حرب استمرّت حوالى 15 شهرا.

وبموجب الاتفاق الذي تمتد مرحلته الأولى 42 يوما، يُفترض تنفيذ العملية السادسة لتبادل الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين السبت. لكن حماس كانت أعلنت تأجيلها، متهمة إسرائيل بـ”تعطيل” تنفيذ الاتفاق، وخصوصا عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

والخميس، أوضحت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس أنّ الوسطاء “أجروا مباحثات مكثفة وتمّ الحصول على تعهّد إسرائيلي مبدئيا بتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني”، ما سيُتيح إدخال “الكرَفانات والخيام والوقود والمعدّات الثقيلة والأدوية ومواد ترميم المشافي” إلى القطاع.

مع ذلك، يخيّم غموض على مستقبل الاتفاق، خصوصا أن المفاوضات بشأن مرحلته الثانية والتي يفترض أن تدخل حيّز التنفيذ مطلع آذار/مارس، لم تبدأ بعد.

وبموجب شروط الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في غزة بحلول بداية آذار/مارس، في مقابل 1900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل. وتم حتى الآن الإفراج عن 16 رهينة إسرائيليا و765 معتقلا فلسطينيا.

ومن بين 251 شخصا خطفوا في هجوم حماس يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل، ما زال 73 محتجزين في غزة، 35 منهم لقوا حفتهم، وفقا للجيش الإسرائيلي.

ويُفترض أن تشهد المرحلة الثانية من الهدنة إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء وإنهاء الحرب. أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الاتفاق فستخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.

وداخل قطاع غزة، أعرب سكان كانوا موجودين قرب واجهات مبانٍ متهالكة، بين بقايا الذخائر وبرك مياه موحلة، عن رغبتهم في استمرار الهدنة.

وقال عبد الناصر أبو العمرين لفرانس برس “باعتقادي لن تعود الحرب مرة أخرى لأن لا أحد معنيا بعودة الحرب، لا حركة حماس ولا حتى إسرائيل (…) لأن الحرب (تشكل) ضررا على جميع الأطراف”.

أضاف “غزة أصبحت أساسا جحيما ولا تطاق ولا نستطيع السكن فيها في ظل هذا الدمار وهذا القتل وهذا التخريب الذي حل بالقطاع. باعتقادي لم يتبقَّ شيء يمكن أن يدمَّر في قطاع غزة”، مقدّرا أن تهديدات حماس “في الأيام الماضية هي مجرد مناورة وورقة ضغط على إسرائيل من أجل إدخال بعض المساعدات (…) إلى قطاع غزة”.

– قمة في السعودية –

حظي مقترح ترامب بشأن وضع غزة تحت السيطرة الأميركية ونقل سكانها البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى مصر والأردن، من أجل إعادة بناء القطاع وفقا له، بإشادة في إسرائيل وقوبل باستنكار في مختلف أنحاء العالم.

وأفاد مصدران سعوديان وكالة فرانس برس الجمعة، بأنّ قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن سيعقون قمة في الرياض في 20 شباط/فبراير لمناقشة الرد على خطة ترامب.

وقال المصدر الأول وهو مقرب من الحكومة السعودية إنّ قادة الدول العربية الخمس سيجتمعون قبل “أيام” من قمة عربية مرتقبة في القاهرة في 27 شباط/فبراير الحالي”، مشيرا إلى أنّ القمة ستشدد على “عدم إخراج الغزيين من غزة” و”رفض التهجير”.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو رئيس وزرائه محمد مصطفى سيشارك بالقمة.

وأوضح المصدر الثاني المطلع على ترتيبات الاجتماع أنّ القمة ستعقد “في العاصمة الرياض في 20 شباط/فبراير الجاري من أجل مناقشة معمّقة لخطة ترامب حول غزة وسبل صياغة الرد العربي عليها”.

والخميس، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّ بلاده منفتحة على مقترحات من الدول العربية بشأن غزة.

وأعرب روبيو الذي يستعدّ لبدء أول جولة شرق أوسطية له، عن أمله في مناقشة هذه المقترحات في السعودية والإمارات وإسرائيل، الدول الثلاث التي سيزورها في إطار هذه الجولة.

وأدى هجوم حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى مقتل 1210 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

في المقابل، أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى مقتل 48222 شخصا على الأقل، معظمهم مدنيون، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

بور-روك/ناش/دص