إسرائيل تحذر لبنان من “ثمن باهظ” وتقصف الضاحية الجنوبية

بيروت/تل أبيب 7 مارس آذار (رويترز) – حذرت إسرائيل لبنان اليوم السبت من أنه سيدفع “ثمنا باهظا للغاية” إذا لم يكبح جماح جماعة حزب الله المدعومة من إيران، حيث قصفت معاقل الجماعة في جميع أنحاء البلاد بغارات جوية وشنت غارة جوية أسقطت قتلى في شرق البلاد.

وانجر لبنان إلى الصراع الذي يجتاح الشرق الأوسط يوم الاثنين عندما أطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، التي ردت بحملة عسكرية جديدة أدت إلى مقتل 300 تقريبا وأجبرت مئات الألوف من اللبنانيين على النزوح من ديارهم.

وأظهر مقطع مصور لرويترز صباح اليوم أن المزيد من المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي يسيطر عليها حزب الله، تحولت إلى أكوام من الأنقاض، وذلك بعد قصف إسرائيلي كثيف أعقب صدور تحذير للمدنيين بالإخلاء.

وفي بلدة نبي شيت في سهل البقاع بشرق لبنان، أحدث قصف إسرائيلي مكثف بعد غارة جوية إسرائيلية نادرة حفرا في الأرض، ودفن سيارات تحت أكوام من التراب، وأدى إلى اندفاع سيارة من الأرض لتستقر فوق سطح مبنى من طابقين.

* مقتل عشرات في غارة جوية نادرة

في بيان موجه إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الحكومة اللبنانية ستعاني، هي والبلد بأسره، إذا لم تنفذ اتفاق 2024 لنزع سلاح حزب الله.

وأضاف كاتس “إذا كان الخيار بين حماية مدنيينا وجنودنا أو حماية دولة لبنان، فسنختار حماية المدنيين والجنود، وستدفع الحكومة اللبنانية ولبنان ثمنا باهظا”.

وأكد كاتس أن إسرائيل لا تطالب بأراض في لبنان، لكنها لن تسمح بوضع يُطلق فيه النار على إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

ووجهت الحكومة اللبنانية الجيش العام الماضي بحصر السلاح في يد الدولة. وصادرت القوات أسلحة حزب الله في أجزاء من الجنوب، لكن مسؤولين لبنانيين كبارا ومصادر أمنية قالوا إن السعي إلى تنفيذ الخطة قد يتسبب في توتر داخلي في ظل رفض الجماعة تسليم ترسانة أسلحتها بالكامل.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لرويترز إن عمليات الجيش الإسرائيلي الآن تهدف إلى “إقصاء التهديد من لبنان”.

وأنزلت طائرات هليكوبتر إسرائيلية قوات قرب بلدة نبي شيت خلال الليل، في عملية جوية نادرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت العملية للبحث عن رفات رون أراد، وهو ملاح جوي إسرائيلي مفقود في لبنان منذ 1986. إلا أنه لم يتسن العثور على أي شيء يتعلق به.

وأعلن حزب الله في بيان صدر ليلا أنه أطلق النار على قوات إسرائيلية أُنزلت قرب منطقة نبي شيت بواسطة أربع طائرات هليكوبتر، وأن القوات انسحبت. وأكد الجيش الإسرائيلي عدم إصابة أي من عناصره.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 41 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في هجمات إسرائيلية على نبي شيت. وأكد الجيش اللبناني أن ثلاثة من جنوده بين القتلى.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية أودت بحياة 294 شخصا في أنحاء لبنان وأدت إلى إصابة أكثر من ألف منذ يوم الاثنين.

* دبلوماسيون إيرانيون يغادرون بيروت

وصف شوقي المصري، المقيم في بلدة مجاورة لنبي شيت، القصف الذي وقع ليلا في المنطقة بأنه “ليلة جهنمية”.

وأضاف لرويترز “سمعنا طائرات الهليكوبتر تحلق فوق منزلنا طوال الليل، كانت تحلق على ارتفاع منخفض جدا لدرجة أننا ظننا أنها ستهبط علينا”.

وأدت أوامر الإخلاء إلى نزوح حوالي 300 ألف، يعيش ثلثهم فقط الآن في ملاجئ حكومية. وصف مسؤول كبير في الأمم المتحدة عملية النزوح بأنها “غير مسبوقة” في تصريحات لرويترز أمس الجمعة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات للسكان الذين يعيشون في منطقة كبيرة في جنوب لبنان، وعدة بلدات في الشرق، والضاحية الجنوبية لبيروت، بمغادرة منازلهم. ويمثل هذا حوالي ثمانية بالمئة من أراضي لبنان.

وحذر الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع ممثلي الحكومة الإيرانية “الذين لا يزالون في لبنان بوجوب المغادرة على الفور قبل استهدافهم”.

وقال مصدر أمني لبناني رفيع المستوى لرويترز إن أكثر من 150 مواطنا إيرانيا، بينهم دبلوماسيون وعائلاتهم، غادروا لبنان اليوم، مضيفا أن 20 شخصا غادروا أمس.

وأنذر حزب الله هو الآخر الإسرائيليين القاطنين في المستوطنات القريبة من الحدود بمغادرة منازلهم، رغم تصريح كاتس اليوم بأنه ينبغي عليهم عدم فعل ذلك. وأُخلي العديد من المستوطنات في شمال إسرائيل خلال القصف عبر الحدود في 2023 و2024.

وحذرت الأمم المتحدة اليوم من أن الصراع مرشح للتصاعد، وأن المحادثات بين إسرائيل ولبنان “يجب أن تُجرى على وجه السرعة” لإنهاء الأعمال القتالية.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي وألكس كورنويل – شارك في التغطية أنجوس مكدويل – إعداد علي خفاجي ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)