إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن والحوثيون يعلنون المسؤولية

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن وأعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الثالث من نوعه الذي تنفذه الجماعة خلال 24 ساعة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق في إسرائيل بعد إطلاق الصاروخ. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة جراء القصف الصاروخي.

وجاء إعلان الحوثيين المسؤولية في بيان للمتحدث العسكري باسم الجماعة في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة غاراتها على أهداف للحوثيين في اليمن.

وقال المتحدث “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي على إخواننا في غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 وقد وصل الصاروخ إلى هدفه بنجاح”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر في مارس آذار بشن هجمات واسعة النطاق على الحوثيين للحد من قدراتهم وردعهم عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتعد هذه الضربات التي سقط خلالها قتلى أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب السلطة في يناير كانون الثاني.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم على إسرائيل وسفن الشحن في البحر الأحمر تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة

وتعهدت الجماعة بتوسيع نطاق أهدافها في إسرائيل ردا على استئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة في منتصف مارس آذار في انتهاك لوقف إطلاق نار استمر شهرين بعد انهيار المحادثات التي يرعاها الوسطاء بشأن شروط تمديده.