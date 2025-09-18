إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان

3دقائق

دبي (رويترز) – قالت إسرائيل يوم الخميس إنها شنت غارات جوية جديدة على أهداف عسكرية تابعة لجماعة حزب الله في جنوب لبنان لمنع الجماعة من معاودة بناء قدراتها في المنطقة.

وتوسطت الولايات المتحدة في هدنة في نوفمبر تشرين الثاني بين لبنان وإسرائيل عقب صراع اندلع نتيجة للحرب في قطاع غزة واستمر أكثر من عام، لكن إسرائيل تواصل مهاجمة الجماعة المدعومة من إيران بين الحين والآخر عبر الحدود.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه يشن هجمات، لم يحدد طبيعتها، بعد أن قال في وقت سابق إنه سيهاجم بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله “في مواجهة محاولاته غير المشروعة لاستعادة نشاطه في المنطقة”.

وأصدر إنذارا لسكان خمس قرى من أجل إخلائها.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام وقوع هجمات في المنطقة، مشيرة إلى أن الضربات سببت أضرارا مادية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الإنذار من أجل الإخلاء يتعارض مع جهود السلام الدولية.

وذكر سلام في منشور على منصة إكس أن حكومة لبنان “متمسكة بمسار وقف الأعمال العدائية” ومنخرطة في اجتماعات بهدف ضمان تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1701 الذي أنهى جولة من الصراع بين حزب الله وإسرائيل في 2006.

وقال الجيش اللبناني في بيان “هذه الاعتداءات والخروق تعيق انتشار الجيش في الجنوب، واستمرارها سيعرقل تنفيذ خطته ابتداء من منطقة جنوب الليطاني”.

ويتعرض لبنان لضغوط من الولايات المتحدة والسعودية ومنافسي جماعة حزب الله في الداخل من أجل نزع سلاح الجماعة.

وتقول الجماعة إن مناقشة نزع السلاح في حد ذاتها ستكون خطأ جسيما في وقت تواصل فيه إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان وتحتل مناطق في جنوبه.

وفي أعقاب الضربات، قال النائب عن حزب الله حسن فضل الله إن لبنان وشعبه لا يحتاجان إلى دليل إضافي على عدم وجود ضمانات دولية أو دبلوماسية لكبح “إرهاب إسرائيل”.

ولم يتطرق فضل الله إلى اتهام إسرائيل لحزب الله بإعادة بناء قواته.

(تغطية صحفية إيناس العشري والولي الولي ويمنى إيهاب – شاركت في التغطية ليلى بسام – إعداد محمد أيسم وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)