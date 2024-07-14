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إصابة أربعة في هجوم دهسا بوسط إسرائيل و”تحييد” المنفذ (الشرطة)

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أعلن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية الأحد إصابة أربعة أشخاص و”تحييد” منفذ هجوم دهسا عند مفترق طرق وسط إسرائيل. 

وقالت الشرطة في بيان “هجوم لمشتبه به عند مفترق نير تسفي” قرب مدينة اللد وسط إسرائيل.

وأضافت أنه “تم “تحييد” السائق. 

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وبثها التلفزيون الإسرائيلي سيارة بيضاء على الرصيف قرب محطة انتظار الحافلات بينما كان رجال في ملابس رجال أمن يطلقون النار نحو المركبة. 

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء إنها نقلت ثلاثة جرحى “اثنان منهم يبلغان 20 عاما تقريبا في حالة خطيرة مع إصابات متعددة وجريح واحد في حالة طفيفة”. 

وتم نقل الجرحى إلى مستشفى “أساف هروفيه” وسط إسرائيل. 

ونقلت خدمة الإسعاف في بيان مقتضب عن إثنين من المسعفين قولهما “عندما وصلنا إلى مكان الحادث رأينا سيارة صدمت المارة المتوقفين عند محطة للحافلات”. 

وأضافا “استدعينا مزيدا من المسعفين على الفور”. 

بور-ها/ب ق

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