إصابة سفينتين قبالة الإمارات

afp_tickers

1دقيقة

أصيبت سفينة ثانية قبالة سواحل الإمارات بمقذوف مجهول الأربعاء، بحسب ما أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري، في وقت تكثّف فيه إيران هجماتها في الخليج ومضيق هرمز.

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية “يو كي ان تي او” إن قبطان سفينة الشحن التي كانت تبحر على بعد 50 ميلا بحريا إلى شمال غرب دبي “أبلغ أن سفينته أصيبت بمقذوف غير معروف” مضيفة أن الطاقم بخير.

وفي وقت سابق، أصيبت ناقلة حاويات بأضرار بمقذوف مجهول قبالة الإمارات أيضا، فيما أصيبت سفينة أخرى في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان.