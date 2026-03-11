The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إصابة سفينتين قبالة الإمارات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أصيبت سفينة ثانية قبالة سواحل الإمارات بمقذوف مجهول الأربعاء، بحسب ما أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري، في وقت تكثّف فيه إيران هجماتها في الخليج ومضيق هرمز.

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية “يو كي ان تي او” إن قبطان سفينة الشحن التي كانت تبحر على بعد 50 ميلا بحريا إلى شمال غرب دبي “أبلغ أن سفينته أصيبت بمقذوف غير معروف” مضيفة أن الطاقم بخير.

وفي وقت سابق، أصيبت ناقلة حاويات بأضرار بمقذوف مجهول قبالة الإمارات أيضا، فيما أصيبت سفينة أخرى في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية