إصابة 4 بمطار دبي جراء هجوم صاروخي إيراني

2دقائق

أول مارس آذار (رويترز) – أفادت مصادر في قطاع الطيران صباح الأحد بالتوقيت المحلي بتعرض مطار دبي الدولي لأضرار جراء هجوم إيراني ليلا استهدف مواقع في دول الخليج مشيرة إلى أن السلطات أعلنت عن إصابة أربعة أشخاص.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان أن صالة في مطار دبي الدولي تعرضت لأضرار طفيفة في حادثة تمت السيطرة عليها سريعا، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأبلغت مصادر في قطاع الطيران رويترز أن إحدى صالات المطار، الذي يُعد عادة من أكثر المطارات ازدحاما في العالم، تضررت جراء هجوم إيراني خلال الليل وصفته السلطات بأنه “حادثة”.

كما ذكرت المصادر أن مطار أبوظبي الدولي تعرض لهجوم أيضا.

ولم يردّ مطار دبي أو شركة مطارات أبوظبي على الفور على طلبات التعليق التي أرسلتها رويترز.

وأُطلقت صواريخ إيرانية على أبوظبي ودبي والدوحة، وهي جميعها بوابات جوية رئيسية تربط الشرق بالغرب.

وعلّقت شركات الطيران رحلاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط اليوم السبت، بما في ذلك الرحلات من وإلى دبي وأبوظبي، بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران، وردّت طهران بقصف صاروخي. وأظهرت خرائط تتبع الرحلات الجوية خلوّ المجال الجوي فوق معظم أنحاء المنطقة تقريبا.

وعلّقت مطارات دبي جميع الرحلات في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، وحثّت المسافرين على عدم السفر. كما أوقفت طيران الإمارات وفلاي دبي عملياتهما، بينما علّقت الاتحاد للطيران جميع رحلاتها المغادرة من أبوظبي حتى صباح الأحد.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنوال وجيداء طه ومنة علاء الدين – إعداد محمد عطية ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )