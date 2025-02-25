إطلاق جهاز يميّز الأحجار الكريمة الطبيعية عن تلك المصنوعة في المختبر

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في محاولة للحفاظ على بريق مبيعات الماس الطبيعي المتعثرة، أطلقت شركة “دي بيرز” العملاقة في القطاع جهاز تحقق للتمييز بين الأحجار الكريمة الطبيعية وتلك المصنوعة في المختبر، على ما أعلنت الشركة الاثنين.

وقالت “دي بيرز” في بيان إن جهاز “دايمند بروف” (“DiamondProof”) يهدف إلى تأكيد صحة الأحجار الكريمة “التي تشكلت في أعماق الأرض منذ مليارات السنين”، فيما يواجه القطاع منافسة قوية وانخفاضا حادا في الأسعار.

وأشارت “دي بيرز” إلى أن الجهاز الشبيه بالماسحات الضوئية السوداء والمتوفر لدى تجار التجزئة في الولايات المتحدة، يكشف عن “التركيبات الكيميائية المميزة للماس الطبيعي”.

وقال المحلل المتخصص في قطاع صناعة الماس إيدان غولان لوكالة فرانس برس إن “قطاع صناعة الماس الطبيعي يبذل جهدا مستمرا لتحقيق فصل عن الأحجار الكريمة المزروعة في المختبر”، وهي منتجات أرخص ولا يستغرق إنتاجها سوى بضعة أسابيع.

ولفت غولان إلى أن الإطلاق “جزء من جهد أوسع يبذله قطاع صناعة الماس ليحسن وضعه بجهوده الذاتية” من طريق سياسات التسويق والتسعير وتثقيف المستهلك.

وواجهت مبيعات الماس صعوبة في التعافي منذ جائحة كوفيد، مع تسجيل انخفاض في إنفاق المستهلكين، وخصوصا في الصين.

وألحق ذلك خسائر كبيرة لدول منتجة للماس مثل بوتسوانا، حيث تمثل الأحجار الكريمة 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و80 في المئة من الصادرات.

أعلنت شركة التعدين العملاقة “أنغلو أميريكان” في أيار/مايو الماضي أنها تخطط لبيع “دي بيرز”، التي أسسها المستعمر البريطاني سيسيل رودس في عام 1888 وهيمنت لفترة طويلة على تجارة الماس من جنوب إفريقيا.

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