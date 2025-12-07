The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إعدام إيراني دين في قضية احتيال ضخمة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أُعدم الأحد في إيران رجل دين في قضية احتيال واسعة طالت عشرات الآلاف من الأشخاص، وفق ما أعلنت السلطات القضائية.

ونُفّذ حكم الإعدام في حق مالك شركة “رضايت خودرو طراوت نوين” محمد رضا غفاري، بعد أن أيّدت المحكمة العليا الإيرانية في آب/أغسطس إدانته بتهمة “الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد على نطاق واسع”، بحسب موقع “ميزان” التابع للسلطة القضائية.

وشملت عملية الاحتيال التي بدأت عام 2013 في محافظة قزوين (شمال إيران)، وعودا زائفة ببيع سيارات بأسعار مخفضة واستثمارات عقارية.

اتُّهم محمد رضا غفاري وشركاؤه بسرقة “مبالغ طائلة” تُقدر بنحو 350 مليون دولار، من خلال إدارة مخطط بونزي (قائم على دفع مبالغ للمستثمرين من أموال يودعها أعضاء جدد) احتال عبره على أكثر من 28 ألف شخص.

وبحسب الادعاء، لم يتسلم سوى 4% من الزبائن سياراتهم.

كان 28 شخصا قيد المحاكمة في هذه القضية. وخلال محاكمته، تعهّد محمد رضا غفاري ردّ أموال الضحايا، لكن رغم “التحذيرات الكثيرة” لم يُسدّد ديونه، بحسب موقع ميزان.

وأفاد الموقع بأن عملية الاحتيال أسفرت عن “عواقب مالية ونفسية وخيمة” على الضحايا.

تُطبَّق عقوبة الإعدام في إيران عموما في قضايا القتل والاغتصاب، وكذلك في القضايا الاقتصادية والتجسس.

رخ/رك/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية