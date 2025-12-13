إعلام إسرائيلي: إسرائيل تقتل القيادي بحماس رائد سعد في غارة بغزة

reuters_tickers

3دقائق

القاهرة/القدس 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – نقلت عدة وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي قتل القيادي البارز في حركة حماس رائد سعد، أحد مدبري هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل، في غارة على سيارة في مدينة غزة اليوم السبت.

وذكرت السلطات الصحية في غزة إن أربعة قتلوا في حين أصيب 25 على الأقل. ولم يرد تأكيد فوري من حماس أو المسعفين بأن سعد كان من بين القتلى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قياديا بارزا في حماس في مدينة غزة، دون ذكر اسمه أو تفاصيل.

وفي حال تأكيد مقتله، ستكون تلك أكبر عملية اغتيال لشخصية بارزة في حماس منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول.

ووصف مسؤول الجيش الإسرائيلي سعد بأنه رئيس قوة تصنيع الأسلحة في حماس.

كما وصفته مصادر في حماس بأنه الرجل الثاني في قيادة الجناح المسلح للحركة بعد عز الدين الحداد.

وقالت المصادر إن سعد كان يرأس كتيبة حماس في مدينة غزة، وهي إحدى أكبر كتائب الحركة وأفضلها تسليحا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديين أصيبا في وقت سابق بانفجار عبوة ناسفة “خلال عملية لتطهير المنطقة” من البنية التحتية للمسلحين. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الحادثان مرتبطين ببعضهما البعض.

وأتاح وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر تشرين الأول لمئات الآلاف من الفلسطينيين العودة إلى مدينة غزة التي حولتها الحرب إلى أنقاض. وسحبت إسرائيل قواتها من مواقعها في المدينة، وزادت تدفقات المساعدات.

لكن العنف لم يتوقف تماما. وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت 386 شخصا على الأقل في غارات على غزة منذ الهدنة. وتقول إسرائيل إن ثلاثة من جنودها قُتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار، كما هاجمت عشرات المقاتلين.

(تغطية صحفية نضال المغربي ومنة علاء الدين ومعيان لوبيل – إعداد وتحرير محمد علي فرج ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)