The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إعلام رسمي نقلا عن متحدث عسكري إيراني: أمريكا “تتفاوض مع نفسها”

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

25 مارس آذَار (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث عسكري إيراني قوله اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تتفاوض مع نفسها، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران تريد إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال مصدر مطلع لرويترز أمس الثلاثاء إن واشنطن أعدت خطة من 15 نقطة تهدف إلى وضع حد للصراع، وأرسلتها إلى إيران.

وسخر إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر قيادة خاتم الأنبياء في إيران، من القيادة الأمريكية قائلا “هل وصل مستوى صراعكم الداخلي إلى مرحلة أنكم تتفاوضون مع أنفسكم؟”.

وأضاف “أشخاص مثلنا لا يمكنهم أبدا التوافق مع أشخاص مثلكم.”

وأكد ذو الفقاري أن الاستثمارات الأمريكية وأسعار الطاقة لن تعود لمستواها قبل الحرب ما لم تقبل واشنطن بأن استقرار المنطقة تكفله القوات المسلحة الإيرانية.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

