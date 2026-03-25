إعلام رسمي نقلا عن متحدث عسكري إيراني: أمريكا “تتفاوض مع نفسها”

25 مارس آذَار (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث عسكري إيراني قوله اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تتفاوض مع نفسها، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران تريد إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال مصدر مطلع لرويترز أمس الثلاثاء إن واشنطن أعدت خطة من 15 نقطة تهدف إلى وضع حد للصراع، وأرسلتها إلى إيران.

وسخر إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر قيادة خاتم الأنبياء في إيران، من القيادة الأمريكية قائلا “هل وصل مستوى صراعكم الداخلي إلى مرحلة أنكم تتفاوضون مع أنفسكم؟”.

وأضاف “أشخاص مثلنا لا يمكنهم أبدا التوافق مع أشخاص مثلكم.”

وأكد ذو الفقاري أن الاستثمارات الأمريكية وأسعار الطاقة لن تعود لمستواها قبل الحرب ما لم تقبل واشنطن بأن استقرار المنطقة تكفله القوات المسلحة الإيرانية.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)