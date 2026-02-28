إيتا إيروايز الإيطالية تعلق بعض رحلات الشرق الأوسط حتى 7 مارس

ميلانو 28 فبراير شباط (رويترز) – قالت شركة الطيران الإيطالية إيتا إيروايز على موقعها الإلكتروني اليوم السبت إنها أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى السابع من مارس آذار، في أعقاب الهجمات التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأضافت أنها لن تستخدم المجال الجوي لإسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران حتى السابع من مارس آذار، وأن الرحلات من دبي وإليها معلقة حتى الأول من مارس آذار.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )