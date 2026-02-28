The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيتا إيروايز الإيطالية تعلق بعض رحلات الشرق الأوسط حتى 7 مارس

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

ميلانو 28 فبراير شباط (رويترز) – قالت شركة الطيران الإيطالية إيتا إيروايز على موقعها الإلكتروني اليوم السبت إنها أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى السابع من مارس آذار، في أعقاب الهجمات التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأضافت أنها لن تستخدم المجال الجوي لإسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران حتى السابع من مارس آذار، وأن الرحلات من دبي وإليها معلقة حتى الأول من مارس آذار.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية