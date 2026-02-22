إيران: هناك “فرصة جيدة” للتوصل إلى حل دبلوماسي في المحادثات النووية مع أمريكا

واشنطن 22 فبراير شباط (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد إن من المرجح أن يلتقي بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في جنيف بسويسرا يوم الخميس، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك “فرصة جيدة” للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن برنامج طهران النووي.

وأدلى عراقجي بهذه التعليقات خلال مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس نيوز)، وذلك في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربات إلى إيران.

