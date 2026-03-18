إيران: وجود القوات الأمريكية سبب شن غارات على مدن الخليج

دبي 18 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقناة الجزيرة في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الأربعاء إن الضربات التي شنتها بلاده بالقرب من المناطق الحضرية في دول الخليج سببها انتقال القوات الأمريكية من القواعد العسكرية إلى فنادق داخل المدن.

وأضاف الوزير “أينما تجمعت القوات الأمريكية، وأينما كانت هناك منشآت تابعة لها، جرى استهدافها. ومن المحتمل كون بعض هذه الأماكن قريبة من المناطق العمرانية”.

وأقر عراقجي بأن دول المنطقة “مستاءة وأن شعوبها تضررت أو تعرضت للإزعاج” جراء الضربات الإيرانية، لكنه أضاف أن المسؤولية تقع بالكامل على الولايات المتحدة لبدئها الحرب في 28 فبراير شباط.

(اف إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

