The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية متهم بالتجسس لصالح إسرائيل

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية اليوم الاثنين أن القضاء بدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية، موضحة أنه يواجه اتهامات “بالتخابر لصالح الكيان الصهيوني”.

وقال المدعي العام في إقليم البرز إن المتهم، الذي يحمل جنسية أوروبية ولم يتم الكشف عن هويته، دخل إيران قبل نحو شهر من الحرب التي استمرت 12 يوما في يونيو حزيران والتي ضربت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية.

وألقت قوات الحرس الثوري القبض عليه في اليوم الرابع من الصراع.

وقال المدعي العام إن السلطات اكتشفت مواد ومعدات متطورة للتجسس داخل فيلا المتهم في مدينة كرج، مضيفا أن التهم الموجهة إليه تشمل “محاربة الله” و”الإفساد في الأرض” وهي جرائم غالبا ما يعاقب عليها بالإعدام.

واعتقلت قوات الحرس الثوري العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات القليلة الماضية معظمهم بتهم تتعلق بالأمن والتجسس.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان ودول غربية الجمهورية الإسلامية باستغلال هذه الاعتقالات لكسب نفوذ في المفاوضات بينما تنفي طهران اعتقال أي شخص لأسباب سياسية.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية