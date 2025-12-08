إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية متهم بالتجسس لصالح إسرائيل

دبي 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية اليوم الاثنين أن القضاء بدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية، موضحة أنه يواجه اتهامات “بالتخابر لصالح الكيان الصهيوني”.

وقال المدعي العام في إقليم البرز إن المتهم، الذي يحمل جنسية أوروبية ولم يتم الكشف عن هويته، دخل إيران قبل نحو شهر من الحرب التي استمرت 12 يوما في يونيو حزيران والتي ضربت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية.

وألقت قوات الحرس الثوري القبض عليه في اليوم الرابع من الصراع.

وقال المدعي العام إن السلطات اكتشفت مواد ومعدات متطورة للتجسس داخل فيلا المتهم في مدينة كرج، مضيفا أن التهم الموجهة إليه تشمل “محاربة الله” و”الإفساد في الأرض” وهي جرائم غالبا ما يعاقب عليها بالإعدام.

واعتقلت قوات الحرس الثوري العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات القليلة الماضية معظمهم بتهم تتعلق بالأمن والتجسس.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان ودول غربية الجمهورية الإسلامية باستغلال هذه الاعتقالات لكسب نفوذ في المفاوضات بينما تنفي طهران اعتقال أي شخص لأسباب سياسية.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)