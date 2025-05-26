إيران ترفض تعليق تخصيب اليورانيوم مؤقتا لإبرام اتفاق نووي مع أمريكا

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دبي (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين إن طهران لن تقبل بتعليق تخصيب اليورانيوم مؤقتا لإبرام اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، مضيفا أنه لم يتحدد موعد بعد لجولة سادسة من المحادثات مع واشنطن.

وتهدف المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى حل نزاع مستمر منذ عقود حول طموحات إيران النووية، واتخذ الجانبان موقفا علنيا متشددا بشأن مسألة تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وردا على سؤال عن تقارير ذكرت أن إيران ربما تجمد التخصيب لمدة ثلاث سنوات من أجل التوصل إلى اتفاق، قال المتحدث إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي “إيران لن تقبل بذلك أبدا”.

واستبعد بقائي أيضا إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مؤقت مع الولايات المتحدة، ونفى تقارير إعلامية تحدثت عن دراسة إبرام اتفاق مبدئي كخطوة مؤقتة على طريق التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن المفاوضين الأمريكيين أجروا محادثات “جيدة جدا” مع وفد إيراني في مطلع الأسبوع.

وذكر بقائي أن إيران تنتظر تفاصيل أخرى من عُمان، التي تلعب دور الوساطة، بشأن توقيت الجولة القادمة من المحادثات.

وأضاف “إذا كانت نية الجانب الأمريكي حسنة، فنحن متفائلون أيضا، أما إذا كانت المحادثات تهدف إلى الحد من حقوق إيران، فلن تسفر عن أي نتيجة”.

ويريد ترامب تقويض قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي قد يطلق سباق تسلح نووي في المنطقة وربما يهدد إسرائيل. وتصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط وتريد رفع العقوبات ذات التأثير المدمر عن اقتصادها المعتمد على النفط.