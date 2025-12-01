إيران تعلن عن اكتشاف كبير لرواسب الذهب (إعلام)

أعلنت إيران اكتشاف رواسب ذهب كبيرة في أحد أكبر مناجم البلاد، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي الاثنين.

تم اكتشاف البنية الجديدة للعرق المعدني في منجم شادان للذهب المملوك للقطاع الخاص في محافظة خراسان الجنوبية شرقي البلاد، والذي وصفته وكالة أنباء فارس بأنه “من بين الأهم في البلاد”.

وذكرت الوكالة بأن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة تحققت رسميا من الاحتياطات الجديدة.

وجاء في التقرير أن “الاحتياطات المثبتة في منجم شادان للذهب في شرق البلاد شهدت زيادة كبيرة بعد اكتشاف عرق ذهب كبير”.

وأضاف بأن العرق يضم حوالى “7,95 مليون طن من أكسيد خام الذهب و53,1 مليون طن من خام الذهب الكبريتي”. ويعد تعدين الأول أكثر سهولة وأقل تكلفة بكثير.

ولم تكشف إيران رسميا عن كم احتياطاتها من الذهب، لكنها تشير إلى أنها زادت عمليات الشراء بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وأفاد حاكم مصرف إيران المركزي محمد رضا فرزين بأن المصرف كان من بين البنوك المركزية الخمسة الأولى في العالم في ما يتعلق بشراء الذهب خلال عامي 2023-2024، بحسب وكالة “إسنا”.

كما نقلت وسائل الإعلام المحلية عن المسؤولة في البنك المركزي يكتا أشرفي قولها إن تعزيز احتياطات الذهب سيساهم في دعم اقتصاد البلاد الذي يرزح تحت وطأة عقوبات دولية قاسية.

تضم إيران 15 منجما للذهب أكبرها منجم زارشوران في شمال غرب البلاد.

ويعاني الاقتصاد الإيراني جراء العقوبات التي شُددت بعدما اتّهمت الولايات المتحدة والعواصم الغربية إيران بالسعي لاستخدام برنامجها النووي لأغراض التسلح، وهو اتهام تصر طهران على نفية.

وتعرّض اقتصاد البلاد إلى مزيد من الضغوط منذ حرب الأيام الـ12 التي أشعلها هجوم إسرائيل غير المسبوق على إيران والتي انضمت إليها الولايات المتحدة لمدة وجيزة فضربت منشآت نووية إيرانية.

ويعد الذهب ملاذا آمنا بالنسية للعديد من الإيرانيين الذين تتراجع قدرتهم الشرائية على وقع ارتفاع معدلات التضخم وتهاوي سعر الريال أمام الدولار.

وبلغ الدولار الأميركي الاثنين حوالى 1,17 مليون ريال في السوق السوداء بينما بلغ اليورو حوالى 1,36 مليون ريال، بحسب موقعي تعقّب أسعار الصرف “بونباست” و”آلانشاند”.

