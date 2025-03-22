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إيران تكشف عن أنظمة صاروخية في ثلاث جزر خليجية استراتيجية

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كشف الحرس الثوري الإيراني عن أنظمة صاروخية جديدة في ثلاث جزر استراتيجية في الخليج، وقال إنها قادرة على استهداف “قواعد وسفن وأصول العدو” القريبة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت.

وتم نشر الأسلحة في جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى قرب مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي. 

وأجرى الحرس الثوري الإيراني مؤخرا مناورات عسكرية في المنطقة.

يأتي إعلان السبت فيما تستعد إيران للرد على رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعاها فيها إلى استئناف المحادثات النووية وحذّرها من عمل عسكري محتمل إذا رفضت.

وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري علي رضا تنكسيري “لدينا تكتيك يقضي بتسليح” مجموعة الجزر. 

وأضاف في تصريح للتلفزيون الرسمي “نحن قادرون على مهاجمة قواعد وسفن وأصول العدو في المنطقة”.

وتستطيع الأنظمة الجديدة “تدمير أي هدف على مسافة 600 كيلومتر بالكامل”، وفق تنكسيري. 

يأتي ذلك بعدما قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الجمعة إن “الأميركيين لن يصلوا إلى نتيجة أبدا بتهديدهم” إيران، وحذّر من أنه “إذا فعلوا أي شيء خبيث ضد الأمة الإيرانية فسوف يتلقون صفعة قاسية”.

ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس رسالة ترامب بأنها “أقرب إلى تهديد” وتزعم توفير “فرص”، مشيرا إلى أن طهران سترد عليها “خلال الأيام المقبلة”.

وفي تصريحات نشرت الجمعة، قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن ترامب يحاول تجنب نزاع مسلح مع إيران من خلال بناء الثقة مع طهران.

وأكد ويتكوف أن رسالة الرئيس لم تكن تهدف إلى التهديد.

تسيطر إيران على الجزر الخليجية الثلاث منذ عام 1971، رغم أن سيادتها متنازع عليها مع الإمارات العربية المتحدة منذ عقود.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قال علي رضا تنكسيري إن إيران “توسع” قدراتها الدفاعية في الجزر.

رخه/ح س/ب ق

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