إيران تنتقي سفنا من دول صديقة لعبور مضيق هرمز (مرصد)

afp_tickers

3دقائق

تختار إيران سفنا من دول صديقة للسماح لها بعبور مضيق هرمز المغلق منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها، على ما أظهرت بيانات مرصد تتبع الثلاثاء.

وبات الممر المائي الحيوي مغلقا بشكل شبه كامل بفعل الضربات والتهديدات الإيرانية، مع ورود تقارير عن استهداف سفن وسقوط قتلى منذ بدء الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير.

لكن خمس سفن على الأقل غادرت المضيق عبر المياه الإيرانية يومي 15 و16 آذار/مارس حسبما ذكرت مؤسسة “ويندوارد” المتخصصة بجمع معلومات متعلقة بالملاحة البحرية الثلاثاء.

وأضافت “يوضح هذا المسار الجديد كيف تطور الحصار الانتقائي الإيراني للسماح لحلفاء وداعمين بالعبور”، مشيرة إلى أنها رصدت “دليلا متزايدا على أن إيران تعتمد العبور المستند الى الاذن والسيطرة على المضيق”.

وقالت محللة السلع في بنك جيه بي مورغان ناتاشا كانيفا في تقرير الاثنين إن أربع سفن على الأقل رُصدت وهي تغادر المضيق عبر مسار لارك-قشم قرب الساحل الإيراني خلال اليومين الماضيين.

وأضافت في مذكرة أرسلتها إلى وكالة فرانس برس “هذا ليس مسارا معتادا للسفن، وقد يعكس إجراء يهدف للتحقق من ملكية السفن وحمولتها، مما يسمح بمرور السفن غير المرتبطة بالولايات المتحدة أو حلفائها”.

وشملت السفن ناقلات بضائع وناقلة نفط واحدة هي “كراتشي” التي ترفع العلم الباكستاني.

وأفاد موقع “مارين ترافيك” لتتبع حركة السفن أن “كراتشي” عبرت المضيق مع تفعيل نظام التتبع الآلي الخاص بها، بينما تبقيه معظم السفن مغلقا لتجنب الاستهداف.

وبدأت دول عدة محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها، في وقت لم يتجاوب حلفاء الولايات المتحدة مع طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساهمة بإرسال سفن عسكرية لتأمين المضيق.

ووصلت ناقلتان ترفعان العلم الهندي محملتان بالغاز المسال إلى موانئ هندية بعد عبورهما المضيق خلال نهاية الأسبوع، وذلك عقب إعلان مسؤولين من البلدين عن محادثات مع طهران.

كما تمكنت سفينة تركية من عبور المضيق بإذن من إيران، وفقا لتصريحات لوزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو نُشرت الجمعة.

رلب/غد/كام