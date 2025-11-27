إيران تندد بإدراج أستراليا الحرس الثوري على قائمتها للمنظمات الإرهابية

نددت إيران الخميس بقرار الحكومة الأسترالية إدراج الحرس الثوري الإيراني، الجيش الايديولوجي للنظام في طهران، على قائمتها للمنظمات الإرهابية بعد أن اتهمته كانبيرا بتدبير هجمات تستهدف الجالية اليهودية في أستراليا.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية الخميس في بيان إن حكومتها صنفت الحرس الثوري الإيراني “كيانا إرهابيا ترعاه الدولة”.

واتهمت الوزارة الحرس الثوري الإيراني بـ”تدبير هجمات تستهدف الجالية اليهودية في أستراليا”، وتحديدا في مدينتي سيدني وملبورن.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اتهم إيران بالوقوف وراء حريق متعمد استهدف مقهى للمأكولات المراعية للشريعة اليهودية (كوشير) قرب سيدني في تشرين الأول/أكتوبر 2024، وهجوم مشابه آخر على كنيس يهودي في ملبورن في كانون الأول/ديسمبر 2024، وهما هجومان لم يُسفرا عن إصابات.

ونفت طهران هذه الاتهامات في آب/أغسطس الفائت.

وفي بيان، دانت وزارة الخارجية الإيرانية “بشدة” أستراليا بسبب خطوتها “المهينة وغير المبررة”، معتبرة أن القرار يشكل “انتهاكا للقواعد والأعراف القانونية الدولية المتعلقة بالسيادة الوطنية للدول”.

وأعربت الخارجية الإيرانية عن “استيائها من تأييد بعض الشخصيات السياسية الأسترالية للسياسة السلبية التي ينتهجها النظام الإسرائيلي عبر نشر الأكاذيب ضد إيران”، وفق البيان.

في آب/أغسطس، أعلنت السلطات الأسترالية السفير الإيراني “شخصا غير مرغوب فيه” ومنحته وثلاثة دبلوماسيين إيرانيين آخرين مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد. كما علّقت كانبيرا أنشطة سفارتها في طهران واستدعت سفيرها.

وفي الرابع من أيلول/سبتمبر، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مغادرة السفير الأسترالي، مشيرا إلى أن إيران قلّصت الوجود الدبلوماسي لكانبيرا في طهران نتيجة لذلك.

