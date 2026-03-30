إيران تواصل التحدى رغم تكثيف إسرائيل لضرباتها ومسيرات تنطلق من اليمن

reuters_tickers

8دقائق

دبي/تل أبيب/واشنطن 30 مارس آذار (رويترز) – أطلقت إيران عدة دفعات من الصواريخ صوب إسرائيل اليوم الاثنين وتوعدت “بمعاقبة المعتدين” في وقت دك فيه الجيش الإسرائيلي مواقع في طهران وواصلت فيه أسعار النفط ارتفاعها بعد أن دخلت جماعة الحوثي اليمنية الحرب.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرتين مسيرتين قادمتين من اليمن فجر اليوم الاثنين، ولم يدل بمزيد من التفاصيل. وانضمت جماعة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، إلى الحرب يوم السبت وأطلقت صواريخ على إسرائيل للتسع رقعة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وأضاف أن القوات الجوية شنت غارات جوية على طهران اليوم الاثنين، مستهدفة ما وصفه ببنية تحتية عسكرية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا عن شن هجمات على بنية تحتية تستخدمها جماعة حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت. وذكرت السلطات الإسرائيلية أن الجماعة أطلقت أيضا المزيد من الصواريخ صوب إسرائيل اليوم الاثنين.

وتأتي هذه الهجمات بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات “بشكل مباشر وغير مباشر”، وإن القادة الجدد في إيران يتصرفون “على نحو عقلاني للغاية”.

لكن ترامب يرسل أيضا مزيدا من القوات الأمريكية إلى المنطقة، مما دفع رئيس البرلمان الإيراني إلى اتهام واشنطن بأنها تبعث برسائل عن التفاوض وهي تخطط في نفس الوقت لاجتياح بري.

* إيران تتمسك بالتحدي نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإیرانیة (إرنا) اليوم الاثنين عن مجيد ابن الرضا القائم بأعمال وزير الدفاع قوله لنظيره التركي إن طهران ستواصل “معاقبة المعتدين والتمسك بوسائل الردع لضمان أن الحرب لن تتكرر”.

واتسعت رقعة الحرب الدائرة منذ نحو الشهر إلى أنحاء الشرق الأوسط، مما أسفر عن مقتل الآلاف، وتسبب في أكبر تعطل على الإطلاق في إمدادات الطاقة، مما أثر سلبا على الاقتصاد العالمي.

وواصلت أسعار النفط الصعود اليوم الاثنين وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.8 بالمئة إلى ما يقارب 116 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0933 بتوقيت جرينتش.

وتسببت الحرب في إبقاء إيران لمضيق هرمز في حكم المغلق أمام عبور ما كان يقدر بنحو 20 بالمئة من شحنات النفط والغاز العالمية، مما عطل الإمدادات لأسواق الطاقة.

وأثارت الهجمات التي يشنها الحوثيون على إسرائيل مخاوف إضافية بشأن احتمال استهداف وتعطيل مسار شحن حيوي آخر في قطاع الملاحة البحرية وهو مضيق باب المندب.

وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نشرت أمس الأحد، قال ترامب إنه ربما يسيطر على جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الإيراني لكنه قال أيضا إن التوصل لوقف لإطلاق النار قد يتم سريعا. وستتطلب السيطرة على خرج إنزال قوات برية.

* “محادثات هادفة” قالت باكستان، التي تتوسط بين طهران وواشنطن، إنها تستعد لاستضافة “محادثات هادفة” في الأيام المقبلة بهدف إنهاء الحرب. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران قد وافقتا بالفعل على الحضور.

وقال ترامب للصحفيين مساء الأحد على متن طائرة الرئاسة في الطريق إلى واشنطن “أعتقد أننا سنبرم اتفاقا معهم، وأنا متأكد من ذلك، لكن من الممكن ألا نفعل”.

وقال ترامب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة حققت بالفعل “تغيير النظام” في طهران بعد أن أسفرت الضربات عن مقتل الزعيم الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي ومسؤولين كبار، لكنه قال مرتين إن من حلوا محلهم يبدون “عقلانيين”. وخلف مجتبى خامنئي والده في المنصب.

وذكرت عدة وسائل إعلام إخبارية أن ترامب لديه أيضا خيار شن هجوم بري مع إرسال وزارة الدفاع الأمريكية لآلاف من الجنود للشرق الأوسط لكنه لم يوافق بعد على أي من تلك الخطط.

* ضربات إسرائيلية لم يفلح القصف الأمريكي-الإسرائيلي المكثف على مدى أربعة أسابيع في إسكات بطاريات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وحل زعماء وقادة موقع من قتلتهم الهجمات بسرعة. وأكدت إيران اليوم الاثنين مقتل علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية للحرس الثوري بعد عدة أيام من إعلان إسرائيل مقتله بالفعل.

وقالت الكويت اليوم الاثنين إنها اعترضت خمس طائرات مسيرة في مناطق تتولى حمايتها. وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أن قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية بجوار مطار بغداد الدولي تعرضت لهجوم بصواريخ في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين مما أدى لتدمير طائرة دون التسبب في وقوع خسائر بشرية.

وبدأت شركات الطيران العالمية في رفع أسعار التذاكر وخفض الطاقة الاستيعابية لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار النفط، لكن محللين يحذرون من أن قدرة القطاع على استمرار تحقيق أرباح قد تعتمد على ما إذا كان العملاء سيقللون من السفر بالطيران بعد تهديد تكاليف الطاقة لميزانيات الأسر.

ويعارض غالبية الأمريكيين الحرب والتصعيد العسكري، الذي ربما يؤدي إلى أزمة طويلة الأمد، ومن المرجح أن يزيد ذلك من الضغط على معدلات تأييد ترامب المنخفضة بالفعل قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد إنه أمر الجيش بتوسيع عملياته في جنوب لبنان، معللا ذلك باستمرار إطلاق حزب الله المدعوم من إيران صواريخ.

وذكرت إسرائيل أنها تعتزم السيطرة على جزء من جنوب لبنان لإقامة “منطقة عازلة” عن جماعة حزب الله، مما أثار مخاوف اللبنانيين من احتلال عسكري إسرائيلي ربما يزيد من الاضطرابات ويؤدي إلى مزيد من النزوح.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، إن نحو 3500 قتلوا في إيران منهم 1550 مدنيا. وأعلنت السلطات في لبنان مقتل نحو 1240. وذكرت مصادر لرويترز أن أكثر من 400 من مقاتلي حزب الله لقوا حتفهم منذ بدء التصعيد الأحدث بين الجانبين في الثاني من مارس آذار، ولم يتضح إن كان كان عدد القتل الرسمي الذي تعلنه لبنان يحتسب هؤلاء المقاتلين.

وقتل 100 على الأقل في العراق، وأسفرت الحرب عن مقتل 13 جنديا أمريكيا.

(إعداد نهى زكريا وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )