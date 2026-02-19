The Swiss voice in the world since 1935
إيران لأمين عام الأمم المتحدة: سنرد بحزم إذا تعرضنا لعدوان عسكري

واشنطن 20 فبراير شباط (رويترز) – أبلغت إيران الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالة يوم الخميس بأنها إذا تعرضت لعدوان عسكري فإنها ستعتبر قواعد ومنشآت وأصول “القوة المعادية” في المنطقة أهدافا مشروعة.

وذكرت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة في الرسالة إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران “تنذر باحتمال حقيقي لشن عدوان عسكري”، وشددت على أن إيران لا ترغب في الحرب.

وأكدت الرسالة أن إيران سترد “بحزم” في حال تعرضها لعدوان عسكري.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

