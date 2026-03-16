إيران مستعدة للمضي في الحرب “الى أبعد حد” وتواصل استهداف إسرائيل والخليج

afp_tickers

9دقائق

أعلنت إيران الاثنين استعدادها للمضي “الى أبعد حد” في الحرب المتواصلة منذ 17 يوما مع إسرائيل والولايات المتحدة، وواصلت شنّ ضربات في أنحاء المنطقة، بينما قابلت دول في حلف شمال الأطلسي بفتور دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأداء الناتو دورا في إعادة فتح مضيق هرمز.

في الأثناء، عبرت أول ناقلة نفط غير إيرانية المضيق وهي تبثّ إشارات عبر “نظام التعريف الآلي (AIS)” منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير، وفق ما أعلن مرصد “مارين ترافيك” المتخصص في متابعة الملاحة البحرية الاثنين.

ارتفعت أسعار النفط في العالم بنسبة 40 إلى 50 في المئة بعدما شنّت إيران هجمات على حركة الملاحة في مضيق هرمز وبدأت تنفيذ ضربات في الخليج ردا على الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحافيين الاثنين “أعتقد أنهم (الأميركيون والإسرائيليون) استوعبوا الدرس جيدا الآن، وأدركوا نوع الدولة التي يتعاملون معها، دولة لا تتردد في الدفاع عن نفسها، ومستعدة للمضي في الحرب أينما قادتها، ومواصلتها إلى أبعد حد تقتضيه الضرورة”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف تل أبيب ومطار بن غوريون في إسرائيل، وقواعد عسكرية تستخدمها القوات الأميركية في الإمارات والبحرين.

وأدى استهداف بمسيّرة إلى اندلاع النيران في خزّان للوقود قرب مطار دبي الدولي، ما تسبب باضطراب حركة الطيران، بينما قتل مدني في منطقة الباهية في أبوظبي إثر سقوط صاروخ على مركبة. وفي إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي للإمارات، أشعلت مسيّرة حريقا في منطقة تضم بنى تحتية نفطية، بحسب ما أفادت السلطات في البلاد.

وأفاد شاهد عيان في مطار دبي فرانس برس “كانت أسابيع صعبة مع سماع أصوات الانفجارات بشكل متكرر، لكن الهجمات الإيرانية لاحقتني حتى الساعات الأخيرة قبل عودتي إلى بلدي”.

وأضاف أنه تم إجلاء الركاب إلى طابق منخفض بعد الهجوم.

والاثنين أيضا، أفاد مراسلو فرانس برس عن سماع دوي انفجارات في الدوحة، بينما أعلنت وزارة الدفاع القطرية التصدي لهجمات صاروخية.

في الأثناء، هزّت انفجارات العاصمة الإيرانية حيث جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، بحسب مراسل فرانس برس، بينما أعلنت إسرائيل شن سلسلة ضربات على شيراز (جنوب) وتبريز (شمال غرب)، إلى جانب طهران.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد أن الدولة العبرية لديها “آلاف الأهداف” المتبقية في إيران.

– “سيئ للغاية” –

وفي ظل التداعيات الاقتصادية العالمية للحرب مع وقف حركة الملاحة بشكل شبه كامل في هرمز، يكرر ترامب دعواته الى مساهمة دولية لإعادة فتح المضيق.

وهو حذّر في مقابلة مع صحيفة “فايننشل تايمز” من أن حلف شمال الأطلسي قد يواجه مستقبلا “سيئا للغاية” إذا لم يساعد حلفاء الولايات المتحدة في فتح المضيق، وهدد بتأجيل قمّة مقررة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وكان ترامب دعا في نهاية الأسبوع دولا بينها الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا إلى إرسال سفن حربية لمرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز حيث تمر في الأحوال الطبيعية خُمس صادرات النفط العالمية.

ولم تبد دول حليفة للولايات المتحدة تجاوبا مع الدعوة لانخراط الأطلسي.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده تعمل مع حلفائها لوضع خطة “قابلة للتنفيذ” لإعادة فتح مضيق هرمز، لكنه شدد على أنها لن تكون تحت مظلة الحلف.

وأكد أن لندن “تتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها وعن حلفائها، لكنها لن تنجر إلى الحرب الأوسع”.

كما اعتبرت الحكومة الألمانية أن حلف شمال الأطلسي غير معني بالحرب. وقال ستيفان كورنيليوس، المتحدث باسم المستشار فريدريش ميرتس، بأن “الناتو تحالف للدفاع عن الأراضي” العائدة لأعضائه، مضيفا أنّه “لا توجد صلاحية لنشر قوات الحلف” في الوضع الراهن.

وأعلنت اليابان وأستراليا أنهما لا تنويان نشر سفن حربية.

وفي بروكسل، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين توسيع نطاق مهمته في البحر الأحمر لتشمل المساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز.

– عملية بريّة في لبنان –

وعلى الجبهة اللبنانية، أعلنت إسرائيل بدء “نشاط بريّ محدد” ضد حزب الله في الجنوب “بهدف توسيع نطاق منطقة الدفاع الأمامي”.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 آذار/ مارس بعدما أطلق حزب الله صواريخ على الدولة العبرية ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي نداف شوشاني “تبين لنا أن حزب الله يعتزم توسيع عملياته.. ويطلق مئات الصواريخ يوميا” باتجاه إسرائيل.

يذكّر إعلان الجيش ببيانات مشابهة صدرت في 2024 عندما دارت حرب أيضا بين إسرائيل وحزب الله في لبنان وببداية العمليات في غزة عام 2023.

ونفّذت إسرائيل ضربات الأحد على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله والتي تعد مئات آلاف السكان.

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء بنطاق غير مسبوق في مناطق واسعة من لبنان، ما تسبب بأزمة نزوح كبيرة.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الإثنين من أن النازحين لن تتاح لهم العودة إلى منازلهم قبل ضمان أمن شمال الدولة العبرية المحاذي للحدود.

– اتصال سعودي إماراتي –

امتدت الحرب إلى المنطقة بأكملها إذ ردّت إيران على الضربات الإسرائيلية والأميركية عبر شن هجمات على 10 دول على الأقل تستضيف قوات أميركية.

واعترضت السعودية أكثر من 60 مسيّرة منذ منتصف ليل الأحد الاثنين، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع.

وندّد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي الاثنين بتواصل “الاعتداءات الإيرانية السافرة” على دول الخليج، داعيين الى “وقف فوري للتصعيد العسكري”، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

ولم يأت البيان على ذكر الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

شددت قطر الاثنين على أن الدبلوماسية مع إيران لن تكون ممكنة سوى في حال “أوقفت الهجمات” التي تشنها على الدوحة ودول أخرى في الخليج.

وأعلن الحرس الثوري أنه تم إطلاق نحو 700 صاروخ و3600 مسيّرة باتّجاه أهداف أميركية وإسرائيلية منذ بدء الحرب.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في الثامن من آذار/مارس أن أكثر من 1200 شخص لقوا حتفهم في الضربات الأميركية والإسرائيلية. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل.

ونزح ما يصل إلى 3,2 ملايين شخص داخل إيران منذ بدء الحرب، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

بور-ار/لين/كام