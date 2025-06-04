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إيه جيت التركية تبدأ رحلاتها الجوية إلى دمشق منتصف يونيو

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إسطنبول (رويترز) – قالت شركة إيه جيت التابعة للخطوط الجوية التركية إنها ستبدأ رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي من مطاري إسطنبول وأنقرة في منتصف يونيو حزيران.

وأضافت إيه جيت في بيان أن الرحلات الجوية من مطار صبيحة كوكجن في إسطنبول ستبدأ من 16 يونيو حزيران. وأفادت بأنها ستسير في بادئ الأمر رحلات أربع مرات أسبوعيا قبل تشغيلها يوميا اعتبارا من يوليو تموز.

وقالت الشركة أيضا إن الرحلات الجوية إلى دمشق من العاصمة التركية أنقرة ستبدأ من 17 يونيو حزيران بمعدل ثلاث مرات أسبوعيا.

واستأنفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى دمشق في يناير كانون الثاني بعد توقف دام 13 عاما.

وتعهدت تركيا، الحليف الوثيق للحكومة الجديدة في دمشق، بدعم إعادة إعمار سوريا. وقال وزير النقل التركي إن أنقرة ساعدت بالفعل في تحسين أداء المطارات السورية وصيانتها.

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