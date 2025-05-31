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اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا تدخل حيز التنفيذ

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أعلنت الإمارات وصربيا دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما حيز التنفيذ رسميا، في محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي إن ذلك “يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقا واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة”.

وأضاف، في تصريح نقلته “وام” أنه من خلال الاتفاقية “نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين”.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121,4 مليون دولار في العام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بالعام 2021، وفق “وام”.

وأوضحت “وام” أنه من المتوقع أن تُسهم الاتفاقية بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول 2031، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.

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