ارتفاع أسعار البيض يقلق المستهلكين في الولايات المتحدة

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مع عودة ظهور وباء إنفلونزا الطيور الذي يتفشى في الولايات المتحدة منذ عام 2022، بدأت حظائر الدجاج تفرغ وارتفع سعر البيض، ما يثير حيرة المستهلكين الذين اعتادوا إنفاق القليل على هذا الغذاء الأساسي.

في واشنطن وضواحيها، غالبا ما تكون الرفوف المخصصة للبَيض في محلات السوبرماركت فارغة أو شبه فارغة. وتحدد بعض المتاجر عدد الصناديق المسموح ببيعها لكل عميل لتجنب النقص. ولاحظ المستهلكون في كل مكان الارتفاع الكبير في الأسعار.

وتقول الطالبة سامانثا لوبيز (26 عاما) لوكالة فرانس برس في أحد متاجر السوبرماركت في العاصمة الأميركية إن البيض “أصبح باهظ الثمن”، مضيفة “إنه أمر صعب للغاية (…) ميزانيتي للطعام محدودة للغاية أصلا”.

وفي جنوب البلاد، في ولاية فلوريدا تحديدا، الوضع مشابه. وتقول بلانش دي خيسوس المقيمة في ميامي، “البيض ضروري، فهو مغذّ للغاية لكن من الصعب شراؤه لأن سعره باهظ للغاية (…) إنه أمر مؤسف حقا”.

ولتبرير هذه الزيادة في الأسعار، لا تتردد محلات السوبرماركت في وضع ملصقات في الممرات، كما الحال في متجر بواشنطن حيث كُتب على أحدها “قد تلاحظون زيادة في سعر البيض بسبب وباء إنفلونزا الطيور المتفشي أخيرا في غرب البلاد الأوسط”، القلب الزراعي للولايات المتحدة.

وجرى إعدام أكثر من 21 مليون دجاجة بيّاضة منذ بداية العام الماضي بسبب وباء إنفلونزا الطيور، بينها 13,2 مليونا منذ كانون الأول/ديسمبر، وفق أحدث تقرير صادر عن القطاع نشرته وزارة الزراعة الأميركية (USDA) الجمعة.

وتوضح جايدا تومسون، الخبيرة في هذا الموضوع والأستاذة في جامعة أركنسا “إذا لم تكن هناك دجاجات بيّاضة، فلن يكون هناك بيض، ما يؤدي إلى نقص العرض وارتفاع الأسعار بفعل ديناميات العرض والطلب”.

-“مستويات قياسية”-

إلى ذلك، ووفق وزارة الزراعة الأميركية، فإن بعض “تجار التجزئة المتضررين … يُبقون الأسعار عند مستويات مرتفعة قياسية أو بما يقرب منها لتقليل الطلب”.

وارتفع متوسط سعر الصندوق الذي يحتوي على اثنتي عشرة بيضة، بكل أنواعها، بنسبة 65% تقريبا خلال عام، من حوالى 2,5 دولار في كانون الأول/ديسمبر 2023 إلى 4,15 دولارات بعد عام، وفق معهد إحصائي رسمي.

ولا يقتصر ارتفاع الأسعار على رفوف السوبرماركت. فقد تصدرت سلسلة مطاعم “وافل هاوس” الأميركية المتخصصة في شطائر “الوافل”، الأخبار في الولايات المتحدة بعد أن قررت فرض رسوم إضافية قدرها 50 سنتا على المستهلكين مقابل كل بيضة يريدونها في طبقهم.

وأوضحت المجموعة في بيان أرسلته إلى شبكة “سي ان ان” الإخبارية أن “النقص المستمر في البيض الناجم عن إنفلونزا الطيور أدى إلى زيادة كبيرة في أسعارها”، قائلة إنها “أُجبرت على اتخاذ قرارات صعبة”.

وفي الولايات المتحدة، ينتشر الفيروس في مزارع الدواجن وأيضا في الأبقار الحلوب. وقد رُصدت 67 حالة إصابة بالمرض بين البشر منذ بداية عام 2024، وكانت الغالبية العظمى منها خفيفة ومرتبطة باتصال معروف بحيوانات مصابة.

ويُعرف عن الأميركيين نهمهم الكبير على البيض، خصوصا في وجبة الإفطار، إذ يستهلكون ما معدله 277 بيضة للفرد سنويا، وفق التعاونية الزراعية الأميركية “يونايتد إغّ بروديوسرز” United Egg Producers، وهو أقل من الرقم القياسي المكسيكي (حوالى 375 بيضة).

بور-ني/جك/ب ق