ارتفاع أسعار الدولار والذهب مع اشتداد الصراع في الشرق الأوسط

ارتفع الدولار بشكل ملحوظ الاثنين مع إقبال المستثمرين على هذه العملة الآمنة إثر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط جراء الهجوم الإسرائيلي الأميركي الذي انطلق السبت على إيران.

وقال المحلل في شركة “تيكميل” باتريك مونلي إن “الصراع المستمر أدى إلى زعزعة ثقة المستثمرين في جميع أنحاء العالم، وإلى سحب جماعي للاستثمارات عالية المخاطر، ما رفع قيمة الأصول الآمنة كالذهب والدولار”.

كما ساهم ارتفاع أسعار النفط الذي تأثرت إمداداته بتعليق حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، في تعزيز الدولار، العملة المفضلة لكونها تلك التي يُسعّر بها النفط الخام.

وبعد أن قفز الدولار بأكثر من 1% مقابل الجنيه الإسترليني، ارتفع بنسبة 0,99% مقابل العملة البريطانية هذه قرابة الساعة 09,00 بتوقيت غرينتش، ليسجل 1,3350 دولار. كما ارتفع الدولار بنسبة 0,75% مقابل اليورو، ليصل إلى 1,1724 دولارا لليورو الواحد.

في غضون ذلك، ارتفع سعر الذهب بنسبة 2,20%، ليصل إلى 5395,30 دولارا للأونصة.

