ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الأسهم على وقع استهداف منشآت الطاقة في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير الخميس، بينما شهدت أسعار الأسهم انخفاضا حادا، خصوصا في أوروبا، على وقع تصعيد إيران هجماتها على البنية التحتية للطاقة في الخليج، وما أثاره ذلك من مخاوف من أزمة عالمية، خصوصا في ظل الأضرار اللاحقة بإمدادات النفط.

وارتفع سعر خام برنت بحر الشمال بأكثر من 10 في المئة ليصل إلى 119,13 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام المرجعي الأميركي، بنسبة 2,6 في المئة ليصل إلى 98,81 دولارا للبرميل.

وعلى مستوى الأسواق المالية، انخفضت المؤشرات الأوروبية الرئيسة إلى المنطقة الحمراء، بعد خمس عشرة دقيقة من افتتاح الجلسة: -1,41% لمؤشر داكس الألماني، -1,06% لمؤشر كاك 40 الباريسي، -1,14% في لندن و-1,15% في ميلانو.

وبدأت أسواق الأسهم الأوروبية تداولاتها بإعلان عن ارتفاع حاد في أسعار الغاز الأوروبي. وقفز عقد “تي تي إف” الهولندي الآجل، وهو يعد المعيار الأوروبي، بنسبة 28,06% ليصل إلى 70 يورو للميغاواط ساعة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة تصل إلى 35%.

وتتأثر الأسواق بالهجمات التي استهدفت بنى تحتية للنفط والغاز في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ورد الأخيرة بمهاجمة دول الخليج العربية.

وفي الكويت، اندلعت النيران صباح الخميس في مصفاتين للنفط بعد هجوم بطيران مسيّر.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير حقل غاز بارس الجنوبي الضخم في إيران إذا هاجمت طهران مجددا منشأة راس لفان الرئيسية للغاز في قطر.

وكانت بورصة وول ستريت أغلقت على انخفاض مساء الأربعاء عقب مؤتمر صحافي لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1,63%، وخسر مؤشر ناسداك المركب 1,46%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 1,36%.

وكما كان متوقعا، أبقى الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، لكن باول حذّر من أن “تداعيات الأحداث في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة”. وأضاف “على المدى القصير، سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم العام”.

واعتبر المحلل في بنك “سيتي جيستيون” جون بلاسارد أن الأسواق “تأثرت سلبا بعاملين رئيسيين: خطاب أكثر حذرا من المتوقع من مجلس الاحتياطي الفدرالي والارتفاع المستمر في أسعار النفط”.

– في انتظار البنك المركزي الأوروبي –

تنتظر الأسواق اجتماع البنك المركزي الأوروبي بعد ظهر الخميس.

على غرار الاحتياطي الفدرالي، لا يُتوقع أن يزيد المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في ظل ارتفاع أسعار النفط ومخاطر التضخم. لكن رسالة رئيسة البنك كريستين لاغارد ستخضع أيضا لتدقيق شديد.

تتوقع الخبيرة في بنك “سويسكوت” إيبك أوزكاردسكايا أن “بيان البنك المركزي الأوروبي سيكون على الأرجح مقيدا، وربما يشير إلى تشديد السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام، وذلك اعتمادا على مدة النزاع في الشرق الأوسط وتأثيره على أسعار النفط على المدى المتوسط”.

وفي سوق الديون، ارتفعت أسعار الفائدة الحكومية مجددا: 2,96% لعائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات مقارنة بـ2,94% عند إغلاق اليوم السابق.

وبلغت النسبة الفرنسية 3,65% مقارنة بنسبة 3,60% في اليوم السابق.

