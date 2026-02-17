ارتفاع البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات
ارتفعت البطالة في بريطانيا في الأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الأول/ديسمبر إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات بواقع 5,2 %، وفق أرقام نشرها الثلاثاء المكتب الوطني للإحصاءات، في انتكاسة جديدة لحكومة كير ستارمر العمّالية.
ومنذ عودة الحزب العمّالي إلى الحكم في صيف 2024، شهدت معدّلات البطالة ارتفاعا متواصلا، لكنها لم تبلغ هذه النسبة منذ كانون الثاني/يناير 2021.
وينسب المحلّلون هذا الارتفاع إلى عدّة عوامل، أبرزها الازدياد الشديد المعلن في أواخر 2024 لمساهمات أصحاب الأعمال وزيادة الحدّ الأدنى للأجور، فضلا عن تداعيات “قانون حقوق التوظيف” الذي يعزّز بعضا من حقوق العمّال.
وشهدت بريطانيا حيث يصعب على الحكومة الإيفاء بوعدها بإنعاش النموّ الاقتصادي انتعاشا في النشاط بالكاد لامس 0,1 % خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الأول/ديسمبر، في مقابل ارتفاع نسبته 1,3 % في العام 2025 بكامله، وفق مكتب الإحصاءات.
ومن المرتقب الإعلان عن أرقام التضخّم الأربعاء. وكان قد بلغ 3,4 % في كانون الأول/ديسمبر خلال سنة، بعيدا من الهدف المحدّد من بنك إنكلترا بواقع 2 %.
زاب/م ن/ب ق