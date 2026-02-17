The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ارتفاع البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

ارتفعت البطالة في بريطانيا في الأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الأول/ديسمبر إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات بواقع  5,2 %، وفق أرقام نشرها الثلاثاء المكتب الوطني للإحصاءات، في انتكاسة جديدة لحكومة كير ستارمر العمّالية.

ومنذ عودة الحزب العمّالي إلى الحكم في صيف 2024، شهدت معدّلات البطالة ارتفاعا متواصلا، لكنها لم تبلغ هذه النسبة منذ كانون الثاني/يناير 2021.

وينسب المحلّلون هذا الارتفاع إلى عدّة عوامل، أبرزها الازدياد الشديد المعلن في أواخر 2024  لمساهمات أصحاب الأعمال وزيادة الحدّ الأدنى للأجور، فضلا عن تداعيات “قانون حقوق التوظيف” الذي يعزّز بعضا من حقوق العمّال.

وشهدت بريطانيا حيث يصعب على الحكومة الإيفاء بوعدها بإنعاش النموّ الاقتصادي انتعاشا في النشاط بالكاد لامس 0,1 % خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الأول/ديسمبر، في مقابل ارتفاع نسبته 1,3 % في العام 2025 بكامله، وفق مكتب الإحصاءات.

ومن المرتقب الإعلان عن أرقام التضخّم الأربعاء. وكان قد بلغ 3,4 % في كانون الأول/ديسمبر خلال سنة، بعيدا من الهدف المحدّد من بنك إنكلترا بواقع 2 %.

زاب/م ن/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية