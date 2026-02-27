ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية في غزة إلى سبعة قتلى (الدفاع المدني)

afp_tickers

4دقائق

أعلن الدفاع المدني في غزة الجمعة أن سبعة أشخاص قُتلوا في قصف جوي للقطاع، فيما أكّد الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ غارات عليه ردا على “خرق لوقف إطلاق النار”.

وأوضح الدفاع المدني أن ثلاثة أشخاص قُتلوا بضربة نفذتها طائرة مسيّرة قرب خانيونس، في جنوب قطاع غزة، بينما أدت ضربة أخرى على مخيم للنازحين إلى مقتل شخص واحد في المنطقة نفسها.

وأضاف أن شخصين قُتِلا أيضا في بيت لاهيا (شمال غزة)، وقضى آخر بالقرب من مخيم البريج لللاجئين في وسط القطاع.

وأفاد الجيش الإسرائيلي الجمعة بأنه استهدف الخميس “إرهابيين مسلحين” لدى خروجهم من نفق شرق رفح (جنوب القطاع)، معتبرا أن تحركهم يشكّل “خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وأوضح في بيان أن القوات الإسرائيلية “قصفت بعض الإرهابيين وقضت عليهم”، و”ردّا” على هذا “الخرق” لوقف إطلاق النار، “نُفِّذت ضربات في مختلف أنحاء قطاع غزة”.

– “أنقذونا” –

وأظهرت لقطات صوّرتها وكالة فرانس برس الجمعة أن رجالا في خانيونس حملوا جثثا ملفوفة في أكفان بيضاء إلى المستشفى، حيث كانت عائلات عدد من القتلى موجودة.

وقال أحمد محمد جوده إن “الطائرات الإسرائيلية قصفتهم بلا رحمة، ومن دون إنذار، ومن دون حتى أن تعرف إن كانوا مدنيين أم جنودا”.

أما ماهر شبات الذي كان شاهدا على القصف، فروى أن “شبانا راحوا يصرخون: أنقذونا! أنقذونا!”.

وأضاف “ركضنا باتجاههم، فقالوا لنا أن نعود وألا نقترب، لأن الطائرة المسيّرة كانت لا تزال في الجو”.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بعد عامين من الحرب.

وأعلنت الولايات المتحدة في منتصف كانون الثاني/يناير الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب الهادفة إلى وضع حد نهائي للحرب التي اندلعت عقب الهجوم غير المسبوق لحماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتتضمن هذه المرحلة التي بدأت رسميا الشهر الفائت خطة لانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حماس، وهو ما عارضته الحركة بشدة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة مقتل لا يقل عن 601 شخص في القطاع منذ سريان الهدنة في 10 تشرين الأول/أكتوبر.

اندلعت الحرب بعد هجوم حماس المباغت على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1221 شخصا، وفقا لحصيلة تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخلفت الغارات والقصف الإسرائيلي على مدى عامين، 72082 قتيلا، وفقا لوزارة الصحة في غزة والتي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة. كما تسببت بدمار هائل في القطاع المحاصر، وبكارثة إنسانية.

مي/ص ك-ب ح/ب ق