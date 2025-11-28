ارتفاع حصيلة الفيضانات في تايلاند إلى 55 قتيلا

afp_tickers

2دقائق

بلغت المشرحة الرئيسية التي تنقل إليها جثث ضحايا الفيضانات في جنوب تايلاند أقصى طاقتها على استقبال القتلى، وفق ما أعلن ممثل عن مستشفى مدينة سونغكلا الجمعة، مع وصول الحصيلة إلى 55 قتيلا بحسب السلطات.

وقال المسؤول في مشرحة مستشفى سونغكلا لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إن “المشرحة تخطت طاقتها الاستيعابية ونحن إذا بحاجة إلى المزيد” داعيا السلطات إلى إرسال ثلاث شاحنات مبردة.

وأظهرت مشاهد صورها صحافي في فرانس برس شاحنات مبردة بيضاء متوقفة أمام المبنى المركزي في المستشفى.

وتسببت أمطار غزيرة بفيضانات واسعة النطاق في جنوب تايلاند ولا سيما في هات ياي قرب حدود ماليزيا.

وغمرت المياه أحياء كاملة مرغمة السكان اليائسين على الصعود إلى السطوح.

وأعلنت الحكومة مساء الخميس ارتفاع حصيلة الفيضانات من ستة قتلى الأربعاء إلى 55 قتيلا.

وأفادت الحكومة الجمعة عن تعليق مهام رئيس منطقة هات ياي لفشله في التحرك بالشكل المناسب لمواجهة الفيضانات.

وتشهد تايلاند هطول أمطار غزيرة بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر، ويقول علماء إن الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري يتسبب بزيادة شدة الظواهر الطبيعية ووتيرتها.

تاك/دص