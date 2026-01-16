The Swiss voice in the world since 1935
استئناف حركة السفن المتجهة جنوبا بمضيق الدردنيل بعد تعطل محرك ناقلة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

إسطنبول 16 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وكالة تريبيكا للشحن البحري إن حركة السفن المتجهة جنوبا في مضيق الدردنيل بتركيا من المقرر أن تستأنف بحلول الساعة 1600 بتوقيت جريتنش اليوم الجمعة بعد عطل في محرك ناقلة نفط.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أن السفينة بوسطن بيكون التي ترفع علم موزامبيق تعرضت لعطل في المحرك في منطقة نارا وأنه جرى إرسال سفينتي مساعدة إلى مكان الحادث.

ويربط المضيق بين بحر مرمرة وبحر إيجه وهو طريق التصدير من البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

