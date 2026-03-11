استهداف 3 سفن بقذائف في مضيق هرمز

دبي 11 مارس آذار (رويترز) – قالت هيئات أمن بحري ومصادر اليوم الأربعاء إن ثلاث سفن تعرضت لضربات بمقذوفات مجهولة في مضيق هرمز، وأدى أحد الهجمات إلى اندلاع حريق على متن سفينة وإجبار معظم أفراد طاقمها على إخلائها.

وقال مصدران أمنيان بحريان إن سفينة شحن البضائع السائبة (مايوري ناري) التي ترفع علم تايلاند استُهدفت وأصيبت بأضرار على بعد نحو 11 ميلا بحريا شمالي عُمان.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية لاحقا عن الواقعة إن الحريق جرى إخماده ولم يحدث أي تأثير بيئي. وبقي عدد من أفراد الطاقم الضروريين على متن السفينة.

وفي وقت سابق، قال مصدران أمنيان بحريان إن سفينة الحاويات (وان ماجيستي) التي ترفع علم اليابان أصيبت بأضرار طفيفة نتيجة مقذوف مجهول على بعد 25 ميلا بحريا (46 كيلومترا) شمال غربي رأس الخيمة في الإمارات.

وأضاف المصدران أن أفراد الطاقم بخير وأن السفينة تتجه نحو مرسى آمن.

وأفادت هيئات أمن بحري بأن سفينة ثالثة، وهي ناقلة بضائع سائبة، تعرضت أيضا لضربة بمقذوف مجهول على بعد نحو 50 ميلا شمال غربي دبي.

وقالت شركة (فانجارد) لإدارة المخاطر البحرية إن المقذوف ألحق أضرارا ببدن السفينة (ستار جوينيث) التي ترفع علم جزر مارشال، مضيفة أن أفراد الطاقم بخير.

وانخفضت حركة الملاحة بسرعة عبر مضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز العالمية، منذ بدء الصراع مع إيران في 28 فبراير شباط.

وتدفع الوقائع الحديثة عدد السفن التي تعرضت لهجمات إلى ما لا يقل عن 14 سفينة منذ اندلاع الصراع.

