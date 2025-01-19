اعتقال أكثر من 70 شخصا خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن

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تجمّع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في وسط لندن السبت في تظاهرة اعتُقل خلالها أكثر من 70 شخصا، وذلك عشية دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ بعد حرب استمرت 15 شهرا.

وأعلنت الشرطة في بيان أن “هذا أكبر عدد من الاعتقالات التي شهدناها” منذ بدء المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في لندن في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت صوفي مايسن، وهي امرأة تبلغ 50 عاما من لندن اعتادت المشاركة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة البريطانية “نريد أن نكون متفائلين” بشأن اتفاق الهدنة، و”علينا الخروج إلى الشوارع للتأكد من صمود وقف إطلاق النار”.

وتشمل الهدنة، المقرر أن تبدأ صباح الأحد، إطلاق سراح رهائن إسرائيليين محتجزين لدى حماس ومعتقلين فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل، والانسحاب الإسرائيلي من مناطق سكنية مكتظة في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية.

وتحولت المسيرة إلى تجمع ثابت في وايت هول، الشارع الرئيسي في حي يضم مقار أبرز الوزارات، بعد أن رفضت الشرطة المسار الذي اقترحته “حملة التضامن مع فلسطين” Palestine Solidarity Campaign والذي كان يمر بمحاذاة كنيس يهودي.

وأعلنت الشرطة التي نشرت عناصرها بأعداد كبيرة، على منصة إكس أنها اعتقلت في نهاية فترة الظهيرة “ما بين 20 و30 متظاهرا” تخطوا النطاق المسموح به، وذلك بعيد إعلانها توقيف سبعة متظاهرين آخرين.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها “أوقفوا تسليح إسرائيل” و”أوقفوا المذبحة في غزة”. وهتف البعض “من النهر إلى البحر ستتحرر فلسطين”.

وقال بن، وهو نقابي يبلغ 36 عاما رفض كشف اسم عائلته، “علينا الضغط من أجل احترام وقف إطلاق النار هذا” ومن أجل إيصال المساعدات الدولية إلى غزة.

بالنسبة إلى الطالبة أنيسة قوشر التي أتت مع والدتها، فإن وقف إطلاق النار “جاء متأخرا وليس كافيا”. وفي حين تأمل بأن “يوفر هدنة مؤقتة”، تبدي اعتقادها بأنه “يتعين القيام بالكثير”، مشيرة إلى تحدي إعادة إعمار غزة.

وقالت سونيا هاديا (28 عاما) إن إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية يشكل “انتصارا”، لكن “لا ينبغي أن يكون ذلك أمرا يتطلب تصريحا، بل يجب أن يكون حقا”.

وفي مكان غير بعيد من التجمع، أقيمت تظاهرة مضادة جمعت نحو مئة شخص يحملون الأعلام الإسرائيلية.

وأسفر هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل 1210 أشخاص على الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية. ومن بين 251 شخصا اختُطفوا في ذلك اليوم، لا يزال 94 شخصا محتجزين في غزة، 34 منهم توفوا أو قُتلوا، بحسب الجيش.

وقُتل ما لا يقل عن 46899 شخصا، معظمهم مدنيون، في الهجوم الإسرائيلي على غزة، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وبحسب الأمم المتحدة، تسببت الحرب بدمار “غير مسبوق في التاريخ الحديث” في القطاع الفلسطيني المحاصر.

مهك/جك/ود-جص