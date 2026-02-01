The Swiss voice in the world since 1935
اقتصاد دبي حقق نمواً بنسبة 4,7 خلال أول تسعة أشهر من 2025

سجّل اقتصاد دبي ناتجا محليا إجماليا بلغ نحو 355 مليار درهم (96,6 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، محققا نسبة نمو بلغت 4,7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء السبت أنّ اقتصاد الإمارة حقق ناتجا محليا إجماليا بلغ  113,8 مليار درهم (نحو 31 مليار دولار) في الربع الثالث وحده، بنسبة نمو بلغت 5,3% مقارنة بعام 2024.

وهو ما قالت إنّه “يعكس حيوية الاقتصاد المحلي ونجاح السياسات التنموية في الإمارة”.

وتُظهر الأرقام أن قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي قد تصدّر القطاعات الأكثر نموا محققا 15,4%، لتكون مساهمته بنسبة 1,5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

كما سجل قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نموا قويا بلغ 8,5% مساهما بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة خلال الشهور التسعة الأولى بالتوازي مع قطاع التشييد الذي بلغ نموه أيضا 8,5% مساهما بنسبة 6,7% في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة.

