الآلاف يتظاهرون في أفغانستان تضامنا مع غزة

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تظاهر الآلاف في مختلف أنحاء أفغانستان الجمعة احتجاجا على القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، استجابة لدعوة وجهتها سلطات طالبان.

وتجمعت الحشود في عدة مدن بعد صلاة الجمعة ولوح المشاركون فيها بالأعلام الفلسطينية وأحرقوا صور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال جنات، البالغ 28 عاما، خلال التجمع الذي نُظم في العاصمة كابول “خرجنا تعبيرا عن مساندتنا لغزة، ولنُظهر للعالم أن غزة ليست وحدها، فنحن نقف إلى جانبها. نحن ندافع عن المسلمين في وجه الاضطهاد الذي يتعرضون له في أي مكان، وندينه”.

لم تُحقق المفاوضات لإنهاء نحو 20 شهرا من الحرب أي تقدم يُذكر منذ انتهاء هدنة هشة استمرت شهرين واستئناف إسرائيل عملياتها الدامية في غزة وتكثيفها.

وبعد حصار خانق منعت خلاله دخول أي مساعدات منذ بداية آذار/مارس، سمحت إسرائيل بإدخال بعض شاحنات الأغذية، بعد انتشار الجوع في القطاع الفلسطيني في غياب الغذاء والدواء والماء.

وقالت الأمم المتحدة الجمعة إن 100% من سكان غزة مُعرَّضون لخطر المجاعة.

ودان رئيس وزراء حركة طالبان حسن آخوند الجمعة، ممارسات إسرائيل في غزة، واصفا إياها بأنها “إبادة جماعية”، وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقال في بيان “يستمر الوضع في التدهور يوميا، في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية الأساسية”.

حافظت حكومة طالبان، غير المعترف بها دوليا، على دعمها العلني للقضية الفلسطينية وإدانة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اش/ص ك/ب ق