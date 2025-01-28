الأردن يدشن جسرا جويا لنقل الأدوية العاجلة إلى غزة

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من سليمان الخالدي وجهاد شلبك

قرب كيسوفيم (قطاع غزة) (رويترز) – قال مسؤولون إن سلاح الجو الملكي الأردني دشن يوم الثلاثاء أكبر جسر جوي حتى الآن لنقل إمدادات طبية عاجلة إلى قطاع غزة بموجب اتفاق ترعاه الولايات المتحدة لزيادة الإمدادات المرسلة للقطاع في أعقاب وقف إطلاق النار.

وذكر مسؤولون في القوات المسلحة الأردنية أن الجسر الجوي يتضمن تسيير 16 رحلة بطائرات هليكوبتر يوميا، والتي من المقرر أن تنقل في بادئ الأمر ما لا يقل عن 160 طنا من الإمدادات الطبية العاجلة على مدى أسبوع للمستشفيات والمراكز الطبية.

وينص الاتفاق على أن تسمح إسرائيل للأردن بتسليم المساعدات إلى موقع محدد بالقرب من معبر كيسوفيم الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة.

وقال مسؤولون في مجال الإغاثة إن إنشاء مهبط للطائرات الهليكوبتر في مكان يقع في منطقة مركزية تربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من القطاع سيساعد في تسهيل عمليات التسليم وتسريعها.

وسوف تعمل وكالات تابعة للأمم المتحدة، وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي، على تسليم هذه المساعدات مباشرة إلى المراكز الطبية والمستشفيات.

وفي مؤتمر صحفي من داخل قاعدة جوية تقلع منها طائرات الهليكوبتر، طالب وزير الاتصال الحكومي محمد المومني بزيادة المساعدات المرسلة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي قال إنه يعيش “حالة مرعبة من الدمار والمعاناة”.

وخلال الحرب التي استمرت 15 شهرا، وصفت الأمم المتحدة عملياتها الإغاثية بأنها كانت صعبة في ضوء ما واجهته من مشكلات بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى غزة وفي الآونة الأخيرة أعمال نهب من جانب عصابات مسلحة.

وقال مسؤولون إن الأردن أرسل منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار سبع قوافل برية تضم ما لا يقل عن 540 شاحنة عبر ممر من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل إلى غزة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية العميد الركن مصطفى الحياري “الجسر الجوي يسهم في إيصال المواد الإغاثية ذات القيمة العالية إلى المناطق الصعبة، ما يضمن عدم تعرضها للتلف أو الضرر”.

وأرسل الأردن ما لا يقل عن 147 قافلة تضم 5569 شاحنة منذ بدء الصراع، كما شارك في 391 عملية إنزال جوي إلى جانب عدة دول غربية وعربية.

ويضغط الملك عبد الله على واشنطن لحمل إسرائيل على توسيع ممر المساعدات من الأردن للسماح بمرور كميات كبيرة من المساعدات بسرعة.

ويقول الملك عبد الله إن إسرائيل هي المسؤولة عن تأخير المساعدات من خلال وضع عراقيل ولجوئها للمماطلة مما أدى إلى تفاقم المحنة الإنسانية لأكثر من مليوني شخص يعيشون في القطاع. وتنفي إسرائيل مسؤوليتها عن عرقلة تدفق المساعدات.