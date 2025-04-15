الأردن يقول إنه أحبط مخططات للإخوان المسلمين لشن هجمات

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من سليمان لخالدي

عمان (رويترز) – أعلنت السلطات الأردنية يوم الثلاثاء اعتقال 16 شخصا مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين تلقوا تدريبا وتمويلا في لبنان وخططوا لشن هجمات على أهداف داخل المملكة باستخدام صواريخ وطائرات مُسيرة.

وقالت إن صاروخا على الأقل كان جاهزا للإطلاق في إطار عملية كانت تحت مراقبة قوات الأمن منذ عام 2021.

ونفت الجماعة في بيان أرسل إلى رويترز أي صلة لها بالمؤامرة المزعومة، وقالت إن الجماعة تنتهج دائما مسارا سياسيا سلميا، وإن فرعها في الأردن يعمل بصورة قانونية منذ عقود.

صار حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للجماعة في الأردن، أكبر تكتل سياسي في البرلمان بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر أيلول الماضي، غير أن معظم المقاعد لا تزال في قبضة مؤيدي الحكومة.

وذكرت دائرة المخابرات العامة الأردنية في بيان نشرته وسائل الإعلام أن قوات الأمن عثرت على منشأة لتصنيع الصواريخ إلى جانب مصنع للطائرات المسيرة.

وقال البيان إن المخططات “كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة”.

وأُحيل المشتبه بهم إلى محكمة أمن الدولة.

وقال المحلل الأمني ​​البارز عامر السبايلة لرويترز “نتحدث عن تكتيكات جديدة، صواريخ وطائرات مُسيرة. هذا يعني تغييرا جذريا في طريقة تعامل جماعة الإخوان المسلمين مع الأردن واستهدافها لأمنه”.

وقال المتحدث باسم الحكومة محمد المومني في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستعلن اعترافات كاملة للمشتبه بهم، الذين تدرب بعضهم في لبنان.

وأبدى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام لنظيره الأردني في اتصال هاتفي استعداد بلاده للتعاون مع السلطات الأردنية، وذلك بعد وقت قصير من ظهور مشتبه بهم في مقطع فيديو بثته عمان وقيل فيه إنهم تلقوا تدريبات في لبنان.