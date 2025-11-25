الأمم المتحدة: مقتل 127 مدنيا في هجمات إسرائيلية داخل لبنان منذ وقف إطلاق النار

جنيف (رويترز) – قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن 127 مدنيا على الأقل قتلوا في هجمات شنها الجيش الإسرائيلي داخل لبنان منذ وقف إطلاق النار قبل نحو عام، ودعت المفوضية إلى إجراء تحقيق واحترام الهدنة.

وقال ثمين الخيطان المتحدث باسم المفوضية خلال إفادة صحفية في جنيف “بعد مرور عام تقريبا على اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار، لا نزال نشهد هجمات متزايدة من الجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير أهداف مدنية في لبنان، بالإضافة إلى تهديدات تبعث على القلق بشن هجمات أوسع نطاقا وأكثر كثافة”.

وأضاف أن هذا العدد يشمل الوفيات التي تحققت منها المفوضية بأسلوبها الدقيق، لكن العدد الحقيقي قد يكون أكبر.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)