الأمم المتحدة تؤكد حاجة سكان غزة للمأوى بعد تسجيل وفيات بسبب البرد

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نددت الأمم المتحدة الجمعة بوفاة أطفال رضّع بسبب البرد في غزة، محذرة من أن نحو 945 ألف شخص في القطاع ما زالوا بحاجة إلى المساعدة للوقاية من ظروف الشتاء.

ومع وفاة الأطفال بسبب انخفاض حرارة أجسامهم، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها تشعر بقلق عميق إزاء “التأثير المدمر” للأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة على الفلسطينيين النازحين، ما “يفاقم الكارثة الإنسانية التي لا مثيل لها” في غزة.

أضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن الأمطار الغزيرة والفيضانات غمرت مواقع النزوح والمخيمات المؤقتة وتركت عائلات في ظروف قاسية تكافح لإصلاح الخيام المتهالكة جراء الاستخدام منذ أشهر.

وقالت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب “أشخاص ضعفاء، بما في ذلك سبعة رضع على الأقل، توفوا بسبب انخفاض حرارة أجسامهم، وهذه الوفيات المأسوية تؤكد على الحاجة الملحة لوصول سكان غزة إلى المأوى وغير ذلك من المساعدات على الفور”.

ولفتت الوكالة الأممية إلى أن القيود المفروضة “أعاقت بشدة” إيصال المساعدات، حيث لم يتلق سوى 285 ألف شخص دعما للحصول على مأوى منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وقدرت مجموعة المأوى التي تضم الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية ومحلية، أنه حتى منتصف الشهر الماضي لا يزال 945 ألفا من سكان غزة على الأقل بحاجة ماسة إلى مساعدات لمواجهة فصل الشتاء.

وقالت إن هناك حاجة ماسة إلى الملابس والبطانيات والأقمشة المشمعة لعزل الخيام عن المطر والبرد.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن لديها أكثر من 1,5 مليون وحدة من الإمدادات الشتوية مثل الخيام والفرش جاهزة للتوزيع في المستودعات.

غير أن “القيود الشديدة المفروضة تمنعها من الوصول إلى من هم بحاجة ماسة إليها”، مؤكدة أن “سكان غزة بحاجة إلى الأمان والمأوى والكرامة”.

ودعت المنظمة الدولية للهجرة إلى وقف إطلاق النار ووصول المساعدات دون عوائق، إلى جانب إطلاق سراح جميع الرهائن.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة الجمعة أن حصيلة القتلى الفلسطينيين ارتفعت إلى “45658 شهيدا، و108583 إصابة” منذ بداية الحرب قبل حوالى خمسة عشر شهرا إثر هجوم شنّته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وخلال هجوم حماس، اختطفت 251 رهينة، لا يزال 96 منهم في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنّهم لقوا حتفهم.

وأسفر الهجوم عن مقتل 1208 شخصا في إسرائيل غالبيتهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته فرانس برس بالاستناد الى بيانات رسمية إسرائيلية.

رجم/سام/ح س