الأمم المتحدة تدعو السلطات الليبية إلى الإفراج عن ناشط سياسي

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

25 مارس آذار (رويترز) – دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء السلطات الليبية إلى الإفراج عن الناشط السياسي المهدي عبد العاطي، مشيرة إلى أنه ألقي القبض عليه واحتجازه الأسبوع الماضي.

وقالت البعثة إن عبد العاطي اعتقل في 18 مارس آذار بمدينة مصراتة الساحلية التي تقع على بعد 200 كيلومتر تقريبا شرقي العاصمة طرابلس مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا.

ورددت البعثة ما يقال عن أن جهاز الأمن الداخلي، الذي يعمل مباشرة تحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية، هو الذي اعتقل عبد العاطي.

ويشتهر الناشط السياسي بانتقاد أداء حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بالإنفاق العام وقضايا الأمن عبر منشورات في صفحته على فيسبوك وفي مقابلات مع قنوات تلفزيونية محلية.

وأضافت البعثة في بيان “هذا الاعتقال ليس واقعة فردية، بل جزء من نمط متكرر بين أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في البلاد”.

ولم ترد حكومة الوحدة الوطنية أو جهاز الأمن الداخلي على بيان البعثة حتى الآن.

ولم تنعم ليبيا بسلام أو استقرار يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 للإطاحة بمعمر القذافي.

وانقسمت هذه الدولة الغنية بالنفط في عام 2014 بين فصائل تتمركز شرقا في بنغازي، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وفصائل في طرابلس غربا.

ودعت البعثة كل السلطات الليبية إلى إنهاء الممارسات التعسفية وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا وضمان محاسبة المسؤولين عن ذلك.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

