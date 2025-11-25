The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الأوروبيون يريدون تخفيف اعتمادهم على المعادن النادرة الصينية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قال المفوض المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية في الاتحاد الأوروبي ستيفان سيجورن الثلاثاء إنه يتعين على بلدان الاتحاد تكثيف جهودها لتقليل اعتمادها على الصين للحصول على المعادن الأرضية النادرة، في ظل قيود التصدير الصينية التي وصفها بأنها “ابتزاز”.

أعلنت الصين، أكبر مُنتج للمعادن الأرضية النادرة في العالم، في تشرين الأول/أكتوبر فرض ضوابط على تصدير هذه العناصر المُستخدمة في صناعة المغناطيسات الضرورية لصناعات السيارات والإلكترونيات والدفاع. 

وأثارت هذه الخطوة توترات في الأسواق وأعاقت سلاسل التوريد، قبل أن تعلقها الصين مدة عام. 

ويُعد سيجورن خطة لإنهاء اعتماد الاتحاد المُكوّن من 27 دولة على الصين سيتم الإعلان عنها في 3 كانون الأول/ديسمبر. 

وفي خطابٍ ألقاه أمام البرلمان الأوروبي الثلاثاء، أشار إلى أن تراخيص التصدير “تصدر بالتقسيط” وعمليات التسليم تتأخر. وأضاف أن “هذه التراخيص تُمنح مقابل معلومات غالبا ما تتضمن – وهذا أمرٌ مقلق – أسرارا تجارية. تبدو هذه المتطلبات أشبه بعملية ابتزاز إذا نظرنا إلى جميع الطلبات المفروضة على مُصنّعينا للحصول على تراخيص”.

وقال سيجورن أمام النواب إن الوقت حان لكي “تضاعف أوروبا جهودها لتقليل اعتمادنا على الصين”. 

شكّلت القيود الصينية نقطة خلاف رئيسية في محادثات التجارة بين بكين وواشنطن، وقال سيجورن إن أوروبا كانت “ضحية جانبية” للتوترات التجارية بينهما، وإن كانت كذلك “مُستهدفة بشكل مباشر”.

وفي حزمة الإجراءات المُقررة الأسبوع المُقبل، قال سيجورن إن المفوضية الأوروبية ستدفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع الشراء المُشترك للمواد الخام الأساسية، بما في ذلك المعادن النادرة، وتسريع الإنتاج وإعادة التدوير في أوروبا، والعمل مع شركاء موثوقين، وإبرام شراكات جديدة. 

راض/ص ك/لين

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية