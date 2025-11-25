الأوروبيون يريدون تخفيف اعتمادهم على المعادن النادرة الصينية

قال المفوض المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية في الاتحاد الأوروبي ستيفان سيجورن الثلاثاء إنه يتعين على بلدان الاتحاد تكثيف جهودها لتقليل اعتمادها على الصين للحصول على المعادن الأرضية النادرة، في ظل قيود التصدير الصينية التي وصفها بأنها “ابتزاز”.

أعلنت الصين، أكبر مُنتج للمعادن الأرضية النادرة في العالم، في تشرين الأول/أكتوبر فرض ضوابط على تصدير هذه العناصر المُستخدمة في صناعة المغناطيسات الضرورية لصناعات السيارات والإلكترونيات والدفاع.

وأثارت هذه الخطوة توترات في الأسواق وأعاقت سلاسل التوريد، قبل أن تعلقها الصين مدة عام.

ويُعد سيجورن خطة لإنهاء اعتماد الاتحاد المُكوّن من 27 دولة على الصين سيتم الإعلان عنها في 3 كانون الأول/ديسمبر.

وفي خطابٍ ألقاه أمام البرلمان الأوروبي الثلاثاء، أشار إلى أن تراخيص التصدير “تصدر بالتقسيط” وعمليات التسليم تتأخر. وأضاف أن “هذه التراخيص تُمنح مقابل معلومات غالبا ما تتضمن – وهذا أمرٌ مقلق – أسرارا تجارية. تبدو هذه المتطلبات أشبه بعملية ابتزاز إذا نظرنا إلى جميع الطلبات المفروضة على مُصنّعينا للحصول على تراخيص”.

وقال سيجورن أمام النواب إن الوقت حان لكي “تضاعف أوروبا جهودها لتقليل اعتمادنا على الصين”.

شكّلت القيود الصينية نقطة خلاف رئيسية في محادثات التجارة بين بكين وواشنطن، وقال سيجورن إن أوروبا كانت “ضحية جانبية” للتوترات التجارية بينهما، وإن كانت كذلك “مُستهدفة بشكل مباشر”.

وفي حزمة الإجراءات المُقررة الأسبوع المُقبل، قال سيجورن إن المفوضية الأوروبية ستدفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع الشراء المُشترك للمواد الخام الأساسية، بما في ذلك المعادن النادرة، وتسريع الإنتاج وإعادة التدوير في أوروبا، والعمل مع شركاء موثوقين، وإبرام شراكات جديدة.

