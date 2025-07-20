الإعصار “ويفا” يضرب هونغ كونغ برياح شديدة وأمطار غزيرة

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شهدت هونغ كونغ الأحد رياحا عاتية وأمطارا غزيرة، مع مرور الإعصار “ويفا” على طول السواحل الجنوبية للصين، مما تسبب في سقوط أشجار وانهيار سِقالات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في المدينة إن مركز الإعصار كان يبعد نحو 140 كيلومترا جنوب غرب هونغ كونغ عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش).

وفُعّل أعلى مستوى من التحذير من الأعاصير المدارية “تي 10” لمدة تقارب سبع ساعات، لكنه خُفّض لاحقا إلى المستوى “تي8” وهو ثالث أعلى درجة، مع ابتعاد الإعصار ويفا عن المدينة.

وأشارت الهيئة إلى أن “رياحا جنوب شرقية تتراوح شدتها بين هبات قوية ورياح عاتية ما تزال تؤثر من حين لآخر على بعض أجزاء المنطقة”، وأضافت أن “الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار ويفا تؤثر بشكل مستمر على مناطق حول مصب نهر اللؤلؤ”.

وأصدرت مدينة ماكاو المجاورة تحذيرا خاصا من الإعصار بالمستوى الأعلى بعد ظهر الأحد، وقامت السلطات بتعليق جميع خدمات النقل العام.

وقال ممثل عن هيئة مطار هونغ كونغ إن نحو 500 رحلة جوية أُلغيت بسبب سوء الأحوال الجوية، في حين يُتوقع إقلاع أو هبوط حوالى 400 رحلة أخرى في وقت لاحق من اليوم.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مقاطعتي هاينان وغوانغدونغ الصينيتين وضعتا أيضا في حال تأهب.

ولجأ أكثر من 200 شخص إلى مراكز إيواء موقتة تديرها الحكومة.

وعلّقت السلطات عمل الحضانات والمدارس الأحد، كما تُسيّر القطارات بشكل محدود.

ويُذكر أن هونغ كونغ رفعت آخر مرة التحذير إلى المستوى “تي 10” خلال مرور الإعصار “ساولا” في العام 2023.

من جهتها، أعلنت السلطات في الفيليبين فقدان شخصين بعد مرور الإعصار ويفا.

هول/ماش/لين