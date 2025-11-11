الإعصار فونغ وونغ المتجه نحو تايوان يودي بحياة 25 شخصا في الفيليبين

بدأ عمال الإنقاذ الفيليبينيون بإزالة الدمار الذي خلّفه الإعصار “فونغ وونغ” الثلاثاء، مع انحسار منسوب المياه في القرى التي غمرتها الفيضانات وارتفاع عدد القتلى إلى 25 شخصا.

وتراجعت قوة الإعصار الذي دفع السلطات إلى إجلاء 1,4 مليون شخص، ليتحوّل إلى عاصفة استوائية شديدة، فيما بدأت الأمطار تهطل في جزيرة تايوان المجاورة، حيث من المتوقع أن يصل “فونغ وونغ” إلى اليابسة الأربعاء.

ضرب الإعصار الساحل الشرقي للفيليبين مساء الأحد، وأثّر على البلاد بأكملها تقريبا، بعد أيام قليلة من اجتياح الإعصار “كالمايغي” جزر وسط الفيليبين، موقعا 232 قتيلا على الأقل، بحسب أحدث الأرقام.

وفي مقاطعة إيزابيلا الساحلية، بقيت بلدة يبلغ عدد سكانها 6 آلاف نسمة معزولة عن العالم الثلاثاء، على ما قال ناطق باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس برس، كما عُزلت مناطق من مقاطعة نويفا فيزكايا المجاورة.

وقال الناطق باسم منطقة وادي كاغايان ألفين أيسون “نواجه صعوبة في الوصول إلى هذه المناطق”، مضيفا أن الانهيارات الأرضية منعت فرق الإنقاذ من الوصول إلى السكان المتضررين.

وأشار إلى وجود سكان آخرين حاليا “في مراكز إجلاء، ولكن عند عودتهم، سيستغرق الأمر وقتا لإعادة بناء منازلهم”.

وأضاف أن طفلا يبلغ عشر سنوات قضى في انهيار أرضي في نويفا فيزكايا.

وأعلن المسؤول في الدفاع المدني رافايليتو أليخاندرو الثلاثاء عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء الإعصار إلى 25 شخصا.

– نحو تايوان –

وقال أليخاندرو في مقابلة هاتفية مع وكالة فرانس برس إن جهود “التعافي المبكر” ستستغرق أسابيع.

وأضاف “إن التحدي الأكبر الذي نواجهه الآن هو التمكن مجددا من الوصول إلى المناطق المعزولة، وتنظيف الطرق، وإعادة تأهيل خطوط الكهرباء والاتصالات، ونحن نعمل على ذلك”.

وفي جزيرة كاتاندوانيس الأكثر تضررا، قد تستمر صعوبات الوصول إلى المياه الجارية لمدة تصل إلى 20 يوما، على حد قوله.

قالت جوسا فلورانزا من سكان بلدة فيراك في الجزيرة، لوكالة فرانس برس الثلاثاء، إنّ إعصارا سابقا أجبرها على الانتقال من حيّها، لتشهد دمار منزلها الجديد أيضا.

وقالت المرأة البالغة 34 عاما “ظننا أننا بأمان هنا”.

يتجه “فونغ وونغ” نحو تايوان، حيث أُغلقت المدارس والمكاتب الثلاثاء في مقاطعات عدة. وتُفاقم العاصفة التي تقترب من البلاد حدة الرياح الموسمية الشمالية الشرقية، متسببة بأمطار غزيرة.

ومن المتوقع هطول ما يصل إلى 400 ملم من الأمطار خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، بحسب مسؤولين حكوميين وآخرين في هيئة الأرصاد الجوية.

حض الرئيس لاي تشينغ-تي الناس على تجنب المناطق الجبلية والشواطئ و”الأماكن الخطرة الأخرى” لـ”تجاوز هذه الفترة بسلام”.

– إجلاء 5 آلاف شخص –

في كاغايان، قال رئيس فرق الإنقاذ المحلية رويلي رابسينغ لوكالة فرانس برس الاثنين إنّ فيضانا مفاجئا وقع في نهر تشيكو في مقاطعة أباياو المجاورة، مما دفع السكان للجوء إلى أسطح منازلهم.

والثلاثاء، رافق صحافي من وكالة فرانس برس عناصر الإنقاذ باستخدام قوارب للتنقل في شوارع غمرتها المياه لانتشال العالقين.

وقال مسؤول إعلامي من كاغايان على متن قارب آخر، في مقطع فيديو نُشر عبر فيسبوك، إنّ “منسوب المياه هنا في قرية سنترو 4 آخذ في الارتفاع”.

وتابع من دون ذكر اسمه “لا يزال هناك سكان في الطوابق العليا من المنازل”.

وسيتم إجلاء نحو 5 آلاف شخص من ثلاث مناطق في مقاطعة هوالين الشرقية، بحسب لي كوان تينغ من مكتب المعلومات التابع للحكومة المحلية.

وبحسب العلماء، يجعل التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تكرارا وشدة وتدميرا.

ويتسبب ارتفاع حرارة المحيطات بازدياد شدة الأعاصير، في حين أن ارتفاع درجات الحرارة يجعل الغلاف الجوي أكثر رطوبة، ما يؤدي إلى تساقط أمطار أكثر غزارة.

وقال الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الاثنين إن “حالة الكارثة الوطنية” التي أعلنت عندما ضرب البلاد الإعصار “كالمايغي” ستُمدَّد لعام كامل.

