الإعصار كالمايغي يغرق وسط الفيليبين ويودي بحياة 40 شخصا على الأقل

قضى ما لا يقل عن 40 شخصا ونزح مئات الآلاف جراء الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار كالمايغي والتي غمرت مساحات واسعة من وسط الفيليبين الثلاثاء.

أغرقت المياه بلدات بأكملها في جزيرة سيبو، فيما أظهرت مقاطع فيديو تحققت منها وكالة فرانس برس سيارات وشاحنات وحتى حاويات شحن ضخمة تجرفها سيول موحلة.

في مقاطعة سيبو وحدها، لقي 39 شخصا مصرعهم، بحسب ما أعلنت المسؤولة الإعلامية في المقاطعة أنجيليز أورونغ، مشيرة إلى أن هذا العدد لا يشمل مدينة سيبو نفسها.

وقالت إيثيل مينوزا المسؤولة المحلية عن إدارة الكوارث، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن جثتي طفلين عُثر عليهما في مدينة سيبو، عاصمة المقاطعة، حيث يواصل عناصر الإنقاذ إجلاء السكان العالقين بسبب الفيضانات.

ووصفت حاكمة المقاطعة باميلا باريكواترو الوضع بأنه “غير مسبوق فعلا”، مضيفة في منشور على فيسبوك: “الفيضانات مدمّرة بكل معنى الكلمة”.

وسُجلت ما لا يقل عن خمس وفيات أخرى في مقاطعات مختلفة، من بينها وفاة مسن غرق في الطابق العلوي من منزله في مقاطعة لايتي، ورجل قُتل جراء سقوط شجرة عليه في بوهول.

وقال خبير الأرصاد الجوية شارماغن فاريلا، لوكالة فرانس برس إنه خلال الساعات الأربع والعشرين التي سبقت وصول كالمايغي، غمرت المنطقة المحيطة بمدينة سيبو كمية من الأمطار بلغت 183 ملم، وهو رقم يفوق بكثير المتوسط الشهري البالغ 131 ملم.

يحذر العلماء من أن العواصف تزداد حدّةً بسبب التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية. فالمحيطات التي تشهد احترارا متزايدا تجعل الأعاصير أكثر قوة، والغلاف الجوي الذي يصبح أكثر حرّا يحتفظ برطوبة أكبر، مما يعني هطول أمطار غزيرة.

وأشار المسؤول عن الإعلام في سيبو رون راموس لوكالة فرانس برس إلى أن مئات الأشخاص الذين كانوا يعيشون في مخيمات أُقيمت بعد الزلزال الذي ضرب الجزيرة بقوة 6,9 درجة أواخر أيلول/سبتمبر “تم إجلاؤهم قسرا حفاظا على سلامتهم”.

وقال أليخاندرو، في مؤتمر صحافي الثلاثاء “في المجمل، نُقل نحو 400 ألف شخص بشكل استباقي من مسار الإعصار”.

– تحطّم مروحية عسكرية –

وأفاد الجيش الفيليبيني في وقت لاحق الثلاثاء بتحطّم مروحية تابعة له كانت تتوجه للمشاركة في جهود الإغاثة من الإعصار “كالمايغي” في شمال جزيرة مينداناو.

وأعلنت قيادة مينداناو الشرقية في بيان أن مروحية من طراز “سوبر هوي” تحطّمت خلال توجّهها إلى مدينة بوتوان الساحلية “لدعم عمليات الإغاثة” المرتبطة بالإعصار.

وكان على متن المروحية طيّاران وأربعة من أفراد الطاقم، وقد عُثر على ست جثث لكنّ تحاليل تُجرى لتحديد هويّاتها، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم سلاح الجو ماريا كريستينا باسو.

يتحرك الإعصار حاليا غربا عبر سلسلة جزر فيسايان، مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 130 كيلومترا في الساعة وعواصف رعدية بسرعة 180 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى اقتلاع أشجار وتعطل خطوط الكهرباء.

ويضرب الفيليبين أو يقترب منها نحو 20 إعصارا وعاصفة سنويا، وغالبا ما تُلحق الأضرار الأكبر في أفقر مناطق البلاد. وتوقعت عالمة الأرصاد الجوية شارماين فاريلا أن تضرب هذا الأرخبيل الآسيوي ما بين ثلاث إلى خمس عواصف أخرى قبل نهاية السنة.

وشهدت الفيليبين عاصفتين كبيرتين في أيلول/سبتمبر، إحداهما الإعصار “راغاسا” الذي أودى بحياة 14 شخصا في تايوان المجاورة.

